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Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал телеканал NewsOne на 106 тыс. грн

Нацсовет Украины по телерадиовещанию оштрафовал и вынес предупреждение телеканалу NewsOne за пропаганду войны, а также за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды.

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Владельцем телеканала является нардеп от ОПЗЖ
Владельцем телеканала является нардеп от ОПЗЖ
Фото: NEWSONE TV / Facebook

Телеканал NewsOne должен заплатить штраф в размере почти 106 тыс. грн. Об этом 27 февраля проинформировал Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Регулятор на заседании 27 февраля признал в высказываниях, которые были распространены 5 ноября 2019 года в эфире этого вещателя, наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Поэтому Национальный совет применил к вещателю две санкции – "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа", – сказано в сообщении.

В Нацсовете подчеркнули, что ведущий телеэфира Руслан Коцаба "красной нитью" проводил в своей программе тезис о том, что на Донбассе "Украина сама развязала эту войну и только от нее зависит, когда эта война закончится".

Собственником телеканала NewsOne в конце 2018 года стал нардеп на тот момент Оппозиционного блока, а сейчас от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Тарас Козак. Кроме того, он купил телеканалы "112 Украина" и ZIK. По данным программы "Наші гроші", депутат входит в ближайшее окружение нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году Нацсовет по телерадиовещанию единогласно принял решение обратиться в суд, чтобы лишить NewsOne лицензии за "разжигание национальной/расовой/религиозной вражды и ненависти" в связи с анонсированным телемостом с российским "Россия 1". Телемост был отменен.

Теги: телевидение, пропаганда, Нацсовет, штраф, Руслан Коцаба, NewsOne
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