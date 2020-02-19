Генпродюсер NewsOne Голованов заявил об уходе с телеканала

По данным издания "Страна", генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов переходит на работу на телеканал "Украина 24", собственником которого является компания СКМ бизнесмена Рината Ахметова.

Генеральный директор телеканала NewsOne Василий Голованов заявил о своем уходе с канала. Об этом он написал на своей странице в Facebook в открытом письме к коллективу.

"Я пришел на канал три года назад в непростой для NewsOne период кадровых перестановок. Я учился вместе с вами, мы запускали новые проекты, в чем-то ошибались, но вывели канал в лидеры информационного ТВ. Мы пережили блокаду канала радикалами, бойкот со стороны власти, нападения на наших коллег, прессинг от Нацрады, выключения электроэнергии и другие форс-мажоры. Сменился собственник. Кто-то ушел на "Прямой" и "Наш", кто-то даже успел вернуться", – отметил Голованов.

Он подчеркнул, что решение уйти далось ему очень нелегко.

"Сегодня первый "Украинский формат" без меня, с другими ведущими. Проект, в который я вложил душу", – добавил Голованов.

В комментарии изданию "Страна" журналист сказал, что получил два предложения и по одному из них принял решение.

По данным издания, Голованов уходит на новый телеканал "Украина 24", собственником которого является группа СКМ бизнесмена Рината Ахметова. Телеканал начал свою работу в декабре 2019 года.