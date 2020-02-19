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Генпродюсер NewsOne Голованов заявил об уходе с телеканала

По данным издания "Страна", генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов переходит на работу на телеканал "Украина 24", собственником которого является компания СКМ бизнесмена Рината Ахметова.

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Голованов сказал, что получил два предложения
Голованов сказал, что получил два предложения
Фото: Иван Иванов / Facebook

Генеральный директор телеканала NewsOne Василий Голованов заявил о своем уходе с канала. Об этом он написал на своей странице в Facebook в открытом письме к коллективу.

"Я пришел на канал три года назад в непростой для NewsOne период кадровых перестановок. Я учился вместе с вами, мы запускали новые проекты, в чем-то ошибались, но вывели канал в лидеры информационного ТВ. Мы пережили блокаду канала радикалами, бойкот со стороны власти, нападения на наших коллег, прессинг от Нацрады, выключения электроэнергии и другие форс-мажоры. Сменился собственник. Кто-то ушел на "Прямой" и "Наш", кто-то даже успел вернуться", – отметил Голованов.

Он подчеркнул, что решение уйти далось ему очень нелегко.

"Сегодня первый "Украинский формат" без меня, с другими ведущими. Проект, в который я вложил душу", – добавил Голованов.

https://www.facebook.com/golovanov.vasiliy/posts/3606273776081745

В комментарии изданию "Страна" журналист сказал, что получил два предложения и по одному из них принял решение.

По данным издания, Голованов уходит на новый телеканал "Украина 24", собственником которого является группа СКМ бизнесмена Рината Ахметова. Телеканал начал свою работу в декабре 2019 года.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, журналисты, работа, NewsOne, Василий Голованов
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