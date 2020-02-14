В дом основателя "Ланет" Мазура бросили гранату, он связывает инцидент с конфликтом с телеканалом NewsOne

4 февраля в сторону дома основателя кабельной сети "Ланет" Виктора Мазура бросили боевую гранату. Бизнесмен заявил, что бизнес-конфликтов у него на данный момент нет, кроме противостояния с телеканалом NewsOne, трансляцию которого "Ланет" прекратил в прошлом году.

На одного из крупнейших интернет-провайдеров Украины, основателя "Ланет" бизнесмена Виктора Мазура было совершено покушение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Инцидент произошел 4 февраля. Неизвестные бросили в сторону дома бизнесмена гранату. Взрыв выбил окна, обломки испортили стены фасада, в результате происшествия никто не пострадал.

Мазур обратился в полицию, 5 февраля было вынесено постановление об открытии уголовного производства. Правоохранители квалифицировали дело по статье "хулиганство".

"По мнению Мазура, это не хулиганство. Его адвокат Сергей Дешунин рассказал, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как под дом приехал автомобиль, из него вышли люди, бросили гранату в дом и быстро исчезли. Вторая версия – бизнес-конфликт. Мазур заявляет, что бизнес-конфликтов у него на данный момент нет, кроме противостояния с телеканалом NewsOne, которое было в прошлом году. С начала этого года провайдер "Ланет" прекратил трансляцию данного канала. По словам Мазура, менеджеры NewsOne убеждали его, что возобновить трансляцию канала – в его личных интересах. Так, один из менеджеров NewsOne Ярослав Латко недавно настойчиво уговаривал его провести встречу с представителями канала, "потому что будет поздно". Встречу с руководством канала, которая должна была состояться 4 февраля (в этот же день вечером прилетела граната), Мазур отменил", – говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению Дешунина, связь может быть и косвенная: у телеканала есть своя аудитория, и некоторые радикально настроенные люди могли решить таким образом повлиять на ситуацию.

Пострадавший намерен подать заявление с просьбой изменить квалификацию события на "террористический акт".

"Мазур выразил опасения, что дело могут замять, так как за NewsOne стоит очень влиятельная фигура – Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Сейчас Мазур пересматривает подход к личной безопасности и проводит консультации со специализированными экспертами", – говорится в сообщении.

31 декабря 2018 года "Ланет" принял решение прекратить трансляцию каналов Макси TV ("Наш") и NewsOne. Свой шаг кабельный провайдер объяснил тем, что, в его понимании, каналы набрали критическую массу санкций. В 2019 году суд признал правоту NewsOne и постановил возобновить трансляцию. Так как срок действия договора между каналом и провайдером закончился, трансляцию до сих пор не возобновили.