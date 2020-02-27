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Нацсовет по ТВ запретил трансляцию на территории Украины еще трех российских телеканалов

Украинские провайдеры больше не имеют права ретранслировать российские каналы "Зоопарк", "Топшоп ТВ" и "Еврокино", говорится в решении Нацсовета. За каналы безуспешно пытался вступиться нардеп Нестор Шуфрич.

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Еще три канала из РФ запрещены к показу на территории Украины
Еще три канала из РФ запрещены к показу на территории Украины
Фото: depositphotos.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 27 февраля исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, три российских телеканала – "Зоопарк", "Топшоп ТВ" и "Еврокино". Об этом сообщил сайт Нацсовета.

Соответствующие решения члены Национального совета поддержали единогласно.

Страной – правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на их вещание выданы Роскомнадзором, язык ведения программ – русский, говорится в сообщении.

Члены совета сослались на решение СНБО от 2015 года, которым было поручено прекратить информационную агрессию РФ с использованием СМИ, и доктрину информационной безопасности Украины, утвержденную указом президента в 2017 году. Согласно этим документам, Нацсовет принимает участие в обеспечении защиты украинского информационного пространства от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора.

Как информирует "Детектор медиа", за российские каналы вступился председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь"). Он спросил, почему в течение пяти лет эти каналы считались нормальными, а сейчас их запрещают, и заметил, что на канале "Еврокино" нет ни одного российского фильма.

Член Нацсовета Сергей Костинский ответил, что Нацсовету пришлось долго изучать вопрос соответствия нормам Европейской конвенции о трансграничном телевидении и требованиям украинского законодательства, поскольку в общей сложности в Украине до начала войны вещали более 80 телеканалов из РФ. Первое решение о запрете пропагандистского вещания каналов страны-агрессора было принято судом в Киеве 25 марта 2014 года.

Теги: телевидение, Нестор Шуфрич, российская пропаганда, Сергей Костинский
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