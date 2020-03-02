В Молдове проходят антиправительственные митинги, участники обвиняют Додона в предательстве

В Кишиневе митингуют ветераны войны в Приднестровье, которые недовольны пророссийским курсом молдавского правительства и президента Игоря Додона.

Сегодня в столице Молдовы Кишиневе несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест, они требуют отставки кабинета министров, пишет издание News Maker.

Протесты проходят у здания правительства. Полицейские оцепили здание. Участники акции – ветераны войны.

Протестующие скандируют: "Мы – народ, [президент Молдовы Игорь] Додон – предатель", "Долой Додона", "Долой правительство".

По данным издания, протестующие разбили стекло на входной двери в здание правительства.

Митингующие недовольны пророссийским курсом молдавского правительства и президента, а также заявлениями министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, который сказал, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.

2 марта исполняется 28 лет со дня начала войны в Приднестровье. По официальным данным, в вооруженном конфликте 1991–1992 годов участвовало более 30 тыс. человек. Из них 300 солдат и гражданских лиц были убиты, еще 3,5 тыс. получили ранения.