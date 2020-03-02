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В Молдове проходят антиправительственные митинги, участники обвиняют Додона в предательстве

В Кишиневе митингуют ветераны войны в Приднестровье, которые недовольны пророссийским курсом молдавского правительства и президента Игоря Додона.

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Протестующие требуют отставки правительства
Протестующие требуют отставки правительства
Фото: tv8.md

Сегодня в столице Молдовы Кишиневе несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест, они требуют отставки кабинета министров, пишет издание News Maker.

Протесты проходят у здания правительства. Полицейские оцепили здание. Участники акции – ветераны войны. 

Протестующие скандируют: "Мы – народ, [президент Молдовы Игорь] Додон – предатель", "Долой Додона", "Долой правительство".

По данным издания, протестующие разбили стекло на входной двери в здание правительства.

Митингующие недовольны пророссийским курсом молдавского правительства и президента, а также заявлениями министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, который сказал, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.

https://www.facebook.com/newsmakermd/videos/497636707595952/

2 марта исполняется 28 лет со дня начала войны в Приднестровье. По официальным данным, в вооруженном конфликте 1991–1992 годов участвовало более 30 тыс. человек. Из них 300 солдат и гражданских лиц были убиты, еще 3,5 тыс. получили ранения.

Теги: Молдова, протесты, Приднестровье, правительство, ветераны, Кишинев, Игорь Додон
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