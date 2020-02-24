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"Экономия порядка 16%". Украина предложила Молдове покупать газ в Европе, а не у "Газпрома"

Газ из Европы с поставкой через Украину обойдется Молдове в $146 за 1 тыс. м³, тогда как стоимость российского газа, поставляемого “Газпромом“, составляет $174 за 1 тыс. м³.

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Соседние страны могут использовать инфраструктуру ГТС Украины для поставок газа из ЕС, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон
Соседние страны могут использовать инфраструктуру ГТС Украины для поставок газа из ЕС, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон
Фото: Sergiy Makogon / Facebook

Молдова может покупать газ в Европе и поставлять его через Украину. Это обойдется дешевле, чем покупка российского газа. С таким предложением выступил глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

"Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по $174. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около $146. Экономия порядка $28 (-16%)", – написал Макогон.

Он заявил, что не знает, согласится ли Молдова на поставки европейского газа, но уверяет, что "аргументы для переговоров есть". Диалог позволит Молдове "добиться справедливой цены" на газ, считает Макогон. 

“Снижение цен на газ на европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ (Украинской энергетической бирже. – “ГОРДОН“) закончились на цене чуть ниже 4000 грн [за 1 тыс. м³] с НДС“, – подчеркнул он. 

Макогон отметил, что газовые соглашения, подписанные в декабре 2019 года между Украиной, Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой, Словакией и Россией открывают новые возможности для граничащих с Украиной стран и позволяют им “свободно использовать инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС“.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10157468188624081

Украина и Молдова 27 декабря прошлого года подписали договор о поставках газа с 1 января 2020. Согласно документу, газ можно транспортировать в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки: Лиманское, Алексеевка, Гребеники, Каушаны и Ананьев.

Теги: Газпром, Украина, Молдова, ГТС, цена на газ
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