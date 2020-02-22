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Цены на газ для промышленности в марте снизятся на 12–15% – "Нафтогаз"

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты "Нафтогаз України" предлагает промышленности в марте цену на газ 3981–4606 грн за 1 тыс. м³ (без НДС и расходов на транспортировку).

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Цены на газ для промышленности снизятся
Цены на газ для промышленности снизятся
Фото: EPA

Цена на газ для промышленных потребителей в марте снизится. Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз України" 21 февраля.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты "Нафтогаз" предлагает промышленности цену 3981–4606 грн за 1 тыс. м³ (без НДС и расходов на транспортировку).

"По сравнению с ценами на февраль 2020 года в марте цены снизятся на 12–15% в зависимости от условий поставки", – говорится в сообщении.

Цены на февраль составляли 4661–5208 грн за 1 тыс. м³ (без НДС и расходов на транспортировку).

С октября 2015 года в Украине отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, производителей тепла и других защищенных потребителей. Таким образом, пятый год "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях, отмечает "Интерфакс-Украина".

Теги: газ, промышленность, НАК Нафтогаз
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