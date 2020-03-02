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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В РФ открыли уголовное производство против украинских силовиков

В Следственном комитете РФ утверждают, что действия украинских правоохранителей, которые открыли уголовные производства в отношении российских следователей, преследовавших заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза за события 26 февраля 2014 года в аннексированном Крыму, носят провокационный характер.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины
Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины
Фото: ark.gp.gov.ua

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении сотрудников украинской Нацполиции и прокуратуры за открытие уголовного производства в отношении российских следователей, которые преследовали заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза за события 26 февраля 2014 года в аннексированном Крыму. Об этом 2 марта проинформировала пресс-служба Следкома.

"Невзирая на установленные факты преступлений Чийгоза, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица. В рамках досудебного производства заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе – начальник следственного управления Сергей Пантелеев – при отсутствии каких-либо доказательств вынес сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, в отношении российских следователей, необоснованно обвинив их в совершении особо тяжкого преступления – нарушении законов и обычаев войны", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве утверждают, что действия украинских правоохранителей "противоречат закону" и носят провокационный характер.

Следком открыл дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности) Уголовного кодекса России.

26 февраля 2020 года прокурор АР Крым Игорь Поночовный сообщил, что его ведомство объявило  о подозрении 25 лицам, которые преследовали Ахтема Чийгоза за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым, сообщало "Крым.Реалии".

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.

11 сентября 2017-го подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.

25 октября Чийгоза вместе с другим замглавы Меджлиса Ильми Умеровым освободили.

Теги: Россия, Крым, Украина, преследования, Меджлис, аннексия, Ахтем Чийгоз, Следственный комитет РФ, подозрение, уголовное производство, уголовное дело, Нацполиция, следователь
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