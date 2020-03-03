Шевченко о соперниках в Лиге наций: Считаю жеребьевку удачной для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сказал, что не ждал простых соперников для своей команды в дивизионе А Лиги наций.

Шевченко: Закрепиться в дивизионе А Лиги наций будет даже большим достижением, чем просто попасть в элиту Фото: ffu.ua

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает удачной для своей команды жеребьевку группового этапа Лиги наций. Об этом наставник сказал в комментарии официальному сайту Украинской ассоциации футбола.

"Ни в коем случае не ожидал слабых соперников. Да, нам выпали сильные сборные, но тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат настоящий опыт таких поединков, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие команды не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю жеребьевку удачной. В этой квалификации все команды сильные", – сказал Шевченко.

Наставник сборной Украины считает, что его команда только недавно достигла определенного успеха.

"Сейчас необходимо попытаться закрепиться в элитном дивизионе [Лиги наций]. Посмотрим, как у нас это получится. Было очень много сделано для попадания в дивизион А. Закрепиться здесь будет даже большим достижением, чем просто попасть в элиту", – сказал Шевченко.

Сборная Украины попала в четвертую группу дивизиона А Лиги наций. Соперниками украинской команды стали сборные Германии, Испании и Швейцарии.

Групповой этап Лиги наций 2020/21 пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, финальная стадия запланирована на весну 2021 года.

В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Украины победила в первой группе дивизиона B, где играла с Чехией и Словакией. Благодаря этому команда Андрея Шевченко получила шанс выступить в дивизионе A.