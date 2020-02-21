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Шевченко анонсировал вызов новых футболистов в сборную Украины перед Евро 2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что в команде появятся "новые имена" на матчах против Польши и Франции.

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Сборная Украины сыграет с Польшей и Францией на выезде
Сборная Украины сыграет с Польшей и Францией на выезде
Фото: EPA

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в комментарии ресурсу "Команда №1" анонсировал вызов в команду новых футболистов.

"Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена", – сказал Шевченко.

Главный тренер сборной отказался называть конкретные фамилии футболистов.

В рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года команда Шевченко встретится со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта) на выезде. А со сборными Кипра (26 мая), Северной Ирландии (2 июня) и Израиля (7 июня) в Харькове, Киеве и Львове соответственно.

Сборная Украины вышла на Евро 2020 с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.

Евро 2020 впервые в истории пройдет в 12 разных городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля. Украина сыграет матчи групповой стадии в Бухаресте и Амстердаме.

Теги: футбол, Украина, сборная Украины, Евро 2020, футболист Андрей Шевченко
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