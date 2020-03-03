Гончарук передал в Раду заявление об отставке, Зеленский предложил назначить премьером Шмыгаля – депутаты из "Слуги народа"

По сообщению ряда нардепов от "Слуги народа", президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией предложил назначить главой правительства Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука.

Зеленский в январе говорил, что Гончаруку надо дать шанс Фото: ЕРА

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, сообщил журналистам вечером 3 марта народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке. [Спикер Рады Дмитрий] Разумков заявил, что оно поступило в секретариат. Воздержалось три человека сегодня по вопросу о принятии его отставки", – сказал Дубинский.

Факт передачи Гончаруком заявления об уходе в Раду подтвердили журналистам народные депутаты от "Слуги народа" Михаил Радуцкий и Александр Качура.

Президент Владимир Зеленский предложил назначить премьером вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник в "Слуге народа". Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции монобольшинства в парламенте. Президент приехал в Раду около 19.30. Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства, уточнил собеседник.

На 4 марта по требованию Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". По данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

СМИ писали, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако премьер опровергал эту информацию 2 марта.

Парламент не сможет уволить премьера, у которого есть годичный иммунитет, если он сам не подаст заявление об уходе.

3 марта на сайте Окружного админсуда Киева появилась новость о том, что гражданин Алексей Гончарук просит запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать вопрос об отставке премьер-министра и членов Кабмина в повестку дня внеочередного пленарного заседания парламента 4 марта. Третьим лицом в заявлении указан президент Украины Зеленский. В пресс-службе Кабмина утверждают, что премьер Гончарук заявлений в суд не подавал.

17 января, после скандала с обнародованием прослушки совещания с членами правительства и руководством Нацбанка, Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Зеленский сказал, что рассмотрел обращение Гончарука и решил "дать шанс" премьеру и его правительству, если будут решены "некоторые важные вещи, беспокоящие общество", среди которых – вопросы зарплат чиновникам, премий топ-менеджменту НАК "Нафтогаз України" и т.д.