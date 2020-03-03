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В Кабмине заявили, что Гончарук не подавал заявлений в суд по поводу своей возможной отставки

3 марта Окружной админсуд Киева сообщил о получении заявления о мерах по обеспечению иска. Заявителем указан Алексей Гончарук, который просит не допустить рассмотрения на внеочередном заседании Рады вопроса об отставке премьер-министра Украины и членов правительства. Пресс-служба Кабмина заявила, что информация об обращении премьера в суд не соответствует действительности.

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Информацию об иске Гончарука опровергла пресс-служба Кабмина
Информацию об иске Гончарука опровергла пресс-служба Кабмина
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не подавал заявлений в Окружной административный суд Киева (ОАСК). Об этом вечером 3 марта сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Часом ранее на сайте ОАСК появилась новость о том, что гражданин Алексей Гончарук просит запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать вопрос об отставке премьер-министра и членов Кабмина в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта. Третьим лицом в заявлении указан президент Украины Владимир Зеленский. Должность заявителя не указана. Новость сейчас недоступна на сайте суда.

"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях", – сказано в опровержении пресс-службы.

В пресс-службе премьера изданию НВ уточнили, что этот иск был подан не главой правительства.

На 4 марта по требованию Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук 28 февраля заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина.

СМИ писали, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако премьер опроверг эту информацию 2 марта.

Парламент не сможет уволить премьера, у которого есть годичный иммунитет, если он сам не подаст заявление об уходе.

Теги: отставка, опровержение, Алексей Гончарук, ОАСК, Кабмин
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