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Гончарук просит запретить Раде рассмотрение вопроса о его отставке – Окружной админсуд Киева

Как сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об обеспечении иска, в котором ответчиком значится спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а третьим лицом – президент Владимир Зеленский.

Гончарук заявлял, что не писал заявление об отставке
Гончарук заявлял, что не писал заявление об отставке
Фото: ЕРА

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук просит Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретить включать вопрос о его отставке в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта. Об этом вечером 3 марта сообщила пресс-служба суда.

В заявлении Гончарука о мерах по обеспечению иска ответчиком назван председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Владимир Зеленский.

"Истец просит суд запретить председателю ВРУ Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВРУ 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и / или увольнения кого-либо из членов правительства, а также запретить внесение на голосование ВРУ повестку дня, в которой содержится вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и / или увольнения кого-либо из членов Кабмина", – сказано в сообщении.

Среди других требований заявителя – запретить спикеру Рады вносить на голосование народных депутатов Украины или с помощью электронной системы вопрос об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука и членов правительства, а также объявлять результаты голосования по этому вопросу.

Сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска, добавили в ОАСК.

Скриншот: oask.gov.ua
Скриншот: oask.gov.ua

Новость сейчас недоступна на сайте суда.

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук 28 февраля заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина.

СМИ писали, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако премьер опроверг эту информацию 2 марта.

Парламент не сможет уволить премьера, у которого есть годичный иммунитет, если он сам не подаст заявление об уходе.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук, ОАСК
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