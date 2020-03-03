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“Начинают мочить в интернете”. Арахамия объяснил, почему не называют кандидатов на назначение в Кабмин

План реформирования Кабинета Министров на данный момент все еще разрабатывается, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Рада может провести перестановки в Кабмине 4 марта
Рада может провести перестановки в Кабмине 4 марта
Фото: kmu.gov.ua

Пропрезидентская партия “Слуга народа” сознательно не называет имен кандидатов на назначение в Кабинет Министров, чтобы защитить их от “душа негатива”. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, опубликованном 3 марта, заявил глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

“На момент интервью [план реформирования Кабмина] в процессе. Но уже многое решено. Мы не хотим анонсировать пока. Это человечно по отношению к возможным кандидатам, ведь как только кандидат попадает в этот шорт-лист, его начинают так сильно мочить в интернете. И фамилия кандидата на ту или иную должность в шорт-листе совсем не означает, что он обязательно займет эту должность, а человек уже получает такой душ негатива, что просто жалко этих людей”, – сказал он.

Арахамия добавил, что власти “однозначно хотят усилить экономику”. Кроме того, может быть назначен вице-премьер по вопросам обороны. По его словам, в правительство планируют назначить “четыре – пять человек”.

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Алексея Гончарука в отставку с должности премьера.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

СМИ писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Однако премьер опроверг эту информацию 2 марта. В то же время источники агентства “РБК-Украина” во фракции “Слуги народа” считают, что глава правительства напишет заявление по итогам встречи с фракцией, намеченной на 3 марта.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, правительство, Слуга народа, Давид Арахамия, Кабмин
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