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Заседание фракции "Слуга народа" состоится вечером 3 марта, на него пригласили Сытника и Рябошапку

На вечернем заседании фракции "Слуга народа" депутаты будут обсуждать эффективность работы директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщил нардеп Александр Качура.

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На заседании фракции ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского
На заседании фракции ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского
Фото: Слуга Народу / Facebook

Вечером 3 марта состоится заседание фракции "Слуга народа", на которое пригласили директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и генерального прокурора Руслана Рябошапку. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, сообщает "РБК-Украина".

Он добавил, что на заседании ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

"Я также жду сегодня директора НАБУ и генерального прокурора. На заседание фракции. Потому что очень много вопросов к эффективности работы", – заявил Качура.

НВ сообщало, что накануне внеочередного заседания Верховной Рады, которое по требованию Зеленского назначено на 16.00 4 марта, некоторые депутаты от фракции "Слуга народа" получили документ с подсказками, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету Министров и руководителям силовых ведомств. В частности, парламентариям рекомендуют говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

В повестку внеочередного заседания Рады включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет. 

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук не исключил, что на заседание могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

"Украинская правда" сообщала, что в этот день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

СМИ также писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Премьер опроверг эту информацию.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, Артем Сытник, Руслан Рябошапка, Украинская правда, Слуга народа, Александр Качура, Кабмин
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