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Стефанчук о Кабмине: Не исключаю, что будут серьезные кадровые выводы, рабочих вариантов несколько

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему о намерении присутствовать в парламенте 4 марта на внеочередном заседании. Одним из вопросов повестки дня будет Кабмин.

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Стефанчук (на фото): Для Зеленского нет "близких", "своих", "чужих"
Стефанчук (на фото): Для Зеленского нет "близких", "своих", "чужих"
Фото: rada.gov.ua

На внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров. Об этом 2 марта в эфире телеканала ICTV заявил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

"Я не исключаю, что в том числе на этом этапе будут сделаны серьезные кадровые выводы. Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", – сказал он.

По словам первого вице-спикера, основанием для изменений может стать информация, озвученная во время промежуточного отчета Кабмина на прошлой неделе.

"Будет дана оценка тем блокам, которые не справляются... Хочу подчеркнуть: для президента Владимира Зеленского нет каких-то "близких", "своих", "чужих", у него есть люди, которые выполняют его программу, есть люди, которые не справляются", – подчеркнул Стефанчук.

Он утвердительно ответил на вопрос, намерен ли Зеленский присутствовать в Раде на заседании 4 марта.

"Буквально только что с ним связался. "Да, я буду". И это абсолютно нормально", – рассказал Стефанчук.

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

"Украинская правда" сообщала, что в этот день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Теги: правительство, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, заседание
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