Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленскому предложили трех кандидатов на пост министра обороны – СМИ

По данным ZN.UA, президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендуют на пост министра обороны трех человек: генерал-лейтенанта Вооруженных сил в отставке Андрея Тарана, нардепа трех созывов Рады Андрея Сенченко и заместителя секретаря Совета нацбезопаности и обороны Михаила Коваля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, Зеленский может сменить министра обороны Украины
По данным СМИ, Зеленский может сменить министра обороны Украины
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают трех кандидатов на пост министра обороны вместо Андрея Загороднюка, которого могут отправить в отставку. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники.

Согласно данным источников издания, руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает на кандидатуре Андрея Тарана, генерал-лейтенанта Вооруженных сил в отставке. Издание уточняет, что он был уволен в запас в 2016 году. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппу по вопросам безопасности в трехсторонней контактной группе в Минске.

Глава СБУ Иван Баканов и глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде VIII созыва Сергей Пашинский предлагают назначить Андрея Сенченко. Сенченко – народный депутат трех созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым он был членом парламентской фракции "Батьківщини". В 2019 году покинул партию Юлии Тимошенко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает кандидатуру заместителя секретаря Совета нацбезопаности и обороны Михаила Коваля, который в 2014-м был и.о. министра обороны Украины.

Кроме того, по данным ZN.UA, в правительстве может появиться новая должность – силового вице-премьера, которую может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост главы МВД. Об идеи введения такой должности говорил и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Давид Арахамия.

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Алексея Гончарука в отставку с должности премьер-министра.

В то же время первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

Теги: Андрей Сенченко, Михаил Коваль, Министерство обороны Украины, Владимир Зеленский, Андрей Таран, Андрей Загороднюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS