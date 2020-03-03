Зеленскому предложили трех кандидатов на пост министра обороны – СМИ

По данным ZN.UA, президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендуют на пост министра обороны трех человек: генерал-лейтенанта Вооруженных сил в отставке Андрея Тарана, нардепа трех созывов Рады Андрея Сенченко и заместителя секретаря Совета нацбезопаности и обороны Михаила Коваля.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают трех кандидатов на пост министра обороны вместо Андрея Загороднюка, которого могут отправить в отставку. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники.

Согласно данным источников издания, руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает на кандидатуре Андрея Тарана, генерал-лейтенанта Вооруженных сил в отставке. Издание уточняет, что он был уволен в запас в 2016 году. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппу по вопросам безопасности в трехсторонней контактной группе в Минске.

Глава СБУ Иван Баканов и глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде VIII созыва Сергей Пашинский предлагают назначить Андрея Сенченко. Сенченко – народный депутат трех созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым он был членом парламентской фракции "Батьківщини". В 2019 году покинул партию Юлии Тимошенко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает кандидатуру заместителя секретаря Совета нацбезопаности и обороны Михаила Коваля, который в 2014-м был и.о. министра обороны Украины.

Кроме того, по данным ZN.UA, в правительстве может появиться новая должность – силового вице-премьера, которую может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост главы МВД. Об идеи введения такой должности говорил и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Давид Арахамия.

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Алексея Гончарука в отставку с должности премьер-министра.

В то же время первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.