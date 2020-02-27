Загороднюк: Было много слов и билбордов о переходе на стандарты НАТО, но очень мало реальных шагов. И те делались через силу

Кабмин готов перенести с 1 января 2021 года на 1 марта 2020-го дату вступления в силу изменений к закону "О национальной безопасности", что значительно ускорит модификацию Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

Для решения стратегической цели Украины – стать членом Североатлантического альянса – необходим переход украинской армии на стандарты НАТО, а этот процесс тормозился, сказал в интервью LB.ua, которое опубликовано 26 февраля, министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"В этом основная проблема. Было много слов и билбордов, но очень мало реальных шагов. И те делались через силу. Я был частью этого процесса, все видел сам", – посетовал он.

Нынешнее правительство готово ускорить процесс, внеся изменения в закон "О национальной безопасности", сказал Загороднюк.

"Передвинем дату вступления в силу разделения должности начальника Генштаба и главнокомандующего. Это позволит нам перейти на J-структуру (объединенную структуру штабов. – "ГОРДОН") по стандартам НАТО и реформировать Генштаб. Есть такое понятие, как формирование и применение. Формирование – это когда вы создаете вооруженные силы: набираете личный состав, готовите, оснащаете его, строите инфраструктуру. А применение – это выполнение операций. Когда вы занимаетесь операциями, вы не должны думать ни о чем другом. Концентрация должна быть исключительно на выполнении операции. Такого разделения у нас не было. Это одно из основных различий нашего управления и управления по стандартам НАТО", – пояснил министр.

Вступление в силу закона, который предусматривает такую реорганизацию, было запланировано на 1 января 2021 года, но дату можно перенести почти на год, считает Загороднюк.

"Все готово. Нужно лишь изменить дату. Для нас критично провести это разделение, поскольку от этого зависит дальнейший переход на стандарты НАТО. Надеюсь, мы сможем успеть к 1 марта", – заявил он.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

В ноябре 2019 года Загороднюк говорил, что для окончательного перехода ВСУ на стандарты НАТО необходимо несколько лет.