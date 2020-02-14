Столтенберг: НАТО продолжает оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку

Война на Донбассе происходит в Европе, недалеко от стран – членов НАТО, и это важно для всех, подчеркнул генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Страны – члены НАТО высказали поддержку территориальной целостности и независимости Украины. Об этом 13 февраля на пресс-конференции в Брюсселе сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках двухдневного заседания министров обороны стран – членов Альянса. Расшифровка его речи опубликована на сайте НАТО.

Столтенберг сообщил, что министры встретились с главой Минобороны Украины Андреем Загороднюком.

"Союзники выразили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. НАТО продолжает оказывать сильную политическую и практическую поддержку. Союзники приветствовали прогресс, достигнутый в процессе реформ, и призвали Украину продолжать идти по этому пути", – сказал он.

Генсек напомнил, что страны – члены НАТО участвуют в обучении украинских военнослужащих.

"И нам важно продолжать поддерживать Украину. Для этого также важно, чтобы Украина продолжала идти по пути реформ. Мы благодарим Украину за достигнутый ею прогресс. Мы благодарим президента [Владимира] Зеленского за его инициативу по возобновлению усилий по мирному урегулированию конфликта в Украине. Поэтому мы также приветствуем новые встречи на высоком уровне в рамках нормандского формата. Мы приветствуем тот факт, что мы видели некоторые обмены удерживаемыми лицами, а также расширение некоторых зон разведения. Мы увидели некоторый прогресс", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что в то же время есть нарушения режима прекращения огня.

"Мы решительно поддерживаем усилия по поиску мирного решения. Эта война происходит в Европе, недалеко от НАТО. И конечно, это важно для всех нас", – сказал генсек.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на полноправное членство Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

1 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Он рассказал, что рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий по линии НАТО – Украина. Также программа предусматривает расширенное сотрудничество в сфере разведки, возможность для представителей страны-партнера получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.

Загороднюк заявлял, что решение о статусе участника партнерства расширенных возможностей для Украины НАТО может принять в октябре 2020 года.

Согласно опросу центра SOCIS, проведенному с 20-го по 27 января 2020 года, вступление Украины в НАТО поддерживают 46,2% респондентов.