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Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах – спецпредставитель США

Россия стремится дестабилизировать Балканы и пошатнуть Преспанское соглашение между Грецией и Северной Македонией, заявил специальный представитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер.

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Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе 2019 года
Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе 2019 года
Фото: ЕРА

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом. Об этом он сообщил в интервью болгарской службе "Радио Свобода" "Свободна Европа", которое было обнародовано 11 февраля.

По словам Палмера, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола и хаоса.

Спецпредставитель отметил, что РФ пытается подорвать Преспанское соглашение между Афинами и Скопье, что, по его мнению, является "очередным примером злонамеренной деятельности со стороны российского государства".

Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе 2019 года. Ему было поручено способствовать интеграции региона с Западом.

Подписанное в 2018 году Преспанское соглашение между Грецией и бывшей Македонией положило конец затяжному спору и проложило путь к вступлению Северной Македонии в НАТО и ЕС.

Спор относительно названия Македонии длился около 30 лет. Греция блокировала евроинтеграционные устремления Македонии, протестуя против названия этого государства, которое Афины считают греческим этнонимом.

2 июня 2018 года премьер-министры Македонии и Греции объявили, что новым конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония".

19 октября 2018 года парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в конституцию, которые необходимы для переименования страны.

11 января 2019 года парламент утвердил новый текст конституции с поправками.

25 января парламент Греции одобрил соглашение о переименовании бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

6 февраля 2019 года 29 послов стран – членов НАТО поставили подписи под протоколом о присоединении Северной Македонии. Протокол на сегодняшний день не ратифицировала только Испания. Когда парламент этой страны одобрит документ, он вступит в силу и Северная Македония станет 30-м членом Североатлантического альянса.

Теги: Россия, США, НАТО, Греция, Балканы, евроинтеграция, Европейский союз, Северная Македония
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