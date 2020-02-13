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Блумберг сравнивал аннексию Крыма с захватом американцами Техаса и Калифорнии – The Washington Post

Кандидат в президенты США, бывший мэр Нью-Йорка, филантроп Майк Блумберг в 2015 году называл действия российского президента Владимира Путина в Украине "вполне понятными", пишет The Washington Post.

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24 ноября 2019 года Блумберг сообщил, что будет бороться за должность президента США
24 ноября 2019 года Блумберг сообщил, что будет бороться за должность президента США
Фото: EPA

Американский филантроп, кандидат в президенты США, бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майк Блумберг говорил, что понимает причины, по которым Российская Федерация развернула против Украины агрессию и в частности аннексировала Крым, написал 11 февраля в статье для The Washington Post журналист Джош Роджин.

Он напомнил, что еще в феврале 2015-го Блумберг в своем комментарии для Института Аспена назвал вторжение президента РФ Владимира Путина в Украину, аннексию Крыма и враждебность к Западу "не только вполне понятными, но и равнозначными действиям, которые США осуществили за свою 200-летнюю историю".

"Если вы по-настоящему задумаетесь, что бы сделала Америка, если бы у нас была соседняя страна, где много людей хотели бы быть американцами. Техас и Калифорния – вам это о чем-то говорит? Мы просто пошли и взяли их", – процитировал автор статьи слова миллиардера.

Он критикует такие взгляды Блумберга, подчеркивая разницу в этих двух событиях: "Американская экспансия в XIX веке отвечала (к сожалению) международным нормам поведения того времени. И, наоборот, нападение России на Украину означало резкий отход от международного порядка, который оставался нетронутым с конца Второй мировой войны".

Как пишет газета, склонность Блумберга к ошибочным аналогиям на этом не остановилась, так как он также сравнил российский захват Крыма с завладением США военной базой в бухте Гуантанамо на Кубе. Как напомнил журналист, "военно-морская база США в бухте Гуантанамо была основана не в результате военного вторжения спецназа без опознавательных знаков, а согласно договору 1903 года с кубинским правительством".

Блумберг также объяснял, что у Путина есть веские причины быть агрессивным в Европе, поскольку Запад спровоцировал его расширением НАТО.

"Одна из причин того, что Путин сделал так, как он сделал, – это продвижение НАТО вдоль российской границы", – заявлял Блумберг.

Как пишет The Washington Post, Блумберг забыл указать "причину продвижения НАТО на восток, а именно то, что страны Восточной и Центральной Европы отчаянно хотели избежать российского контроля, что приводило к политическим, религиозным и экономическим репрессиям".

Газета также вспомнила другой совет Блумберга: "Мы никогда не сможем остановить Иран от приобретения статуса ядерной державы, если у нас не будет России как союзника", – процитировал автор.

В декабре 2018 года Блумберг говорил, что готов потратить $100 млн на свое участие в выборах президента США. В феврале 2019 года – что намерен выделить $500 млн на президентскую кампанию соперника Трампа.

24 ноября 2019 года Блумберг сообщил, что будет бороться за должность президента США, чтобы победить Трампа. В последние две недели он тратил по миллиону долларов в день на рекламу в Facebook и Instagram, это в пять раз больше, чем действующий президент США Дональд Трамп потратил за тот же период, сообщает NBC News.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Крым, Украина, НАТО, агрессия, аннексия, вторжение, Калифорния, Техас, экспансия, Гуантанамо, Майкл Блумберг, Российская Федерация, The Washington Post
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