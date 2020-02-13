Блумберг тратит на рекламу в Facebook по $1 млн в день – СМИ

Кандидат в президенты США и миллиардер Майкл Блумберг в последние две недели тратил по миллиону долларов в день на рекламу в Facebook и Instagram. Это в пять раз больше, чем действующий президент США Дональд Трамп потратил за тот же период, сообщает NBC News.

24 ноября 2019 года Блумберг сообщил, что будет бороться за должность президента США, чтобы победить Трампа Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США, бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг стал тратить на рекламу в Facebook в среднем по $1 млн в день, из-за чего превзошел действующего президента Дональда Трампа, которого называют "королем социальных сетей". Об этом сообщает телеканал NBC News.

В последние две недели Блумберг тратил по миллиону долларов в день на рекламу в Facebook и Instagram. Это в пять раз больше, чем Трамп потратил за тот же период, и в три раза больше, чем Трамп потратил за день во время своей предвыборной кампании осенью 2016 года.

30 января Блумберг потратил на рекламу на Facebook $1,7 млн, отмечает телеканал.

В декабре 2018 года Блумберг говорил, что готов потратить $100 млн на свое участие в выборах президента США. В феврале 2019 года – что намерен выделить $500 млн на президентскую кампанию соперника Трампа.

24 ноября Блумберг сообщил, что будет бороться за должность президента США, чтобы победить Трампа.