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НАТО разрабатывает новые системы обороны против российских крылатых ракет

Страны – члены НАТО не будут разворачивать новые ядерные системы вооружения наземного базирования в Европе из-за новых российских крылатых ракет 9М729, однако Альянс уже увеличивает готовность своих сил, инвестирует в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенберг: Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия
Столтенберг: Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия
Фото: ЕРА

НАТО начало реагировать на разработку и развертывание Россией новых крылатых ракет, заявил 11 февраля генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Столтенберг напомнил, что разработка и принятие на вооружение РФ ракеты 9М729 (по классификации НАТО – SSC-8) стали причиной прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Мы рассмотрим реакцию НАТО на вызов, который представляют собой новые ракетные системы России... SSC-8 – лишь один из вызовов, стоящих перед нами. Потому мы обсудим наш ответ на целый ряд российских ракетных систем – как обычных, так и ядерных, как уже развернутых, так и находящихся в разработке", – отметил Столтенберг.

Он отметил, что Альянс наращивает готовность своих сил, инвестирует в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону. По его словам, впервые в истории НАТО боеготовые войска столь масштабно представлены в восточной части Альянса.

Генсен НАТО назвал лучшим ответом на новые российские ракеты эффективный контроль над вооружениями. По его словам, это позволит избежать новой большой гонки вооружений, которая будет "опасной и дорогой".

"Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия. У нас нет намерения разворачивать новые ядерные системы вооружения наземного базирования в Европе", – добавил Столтенберг.

В октябре 2018 года США объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году ДРСМД после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

1 февраля 2019 года госсекретарь США Майк Помпео анонсировал выход США из ДРСМД.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД из него выходит Россия. 3 июля Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, в тот же день документ вступил в силу.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В НАТО заявили, что союзники США по Североатлантическому альянсу полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из ДРСМД, а Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия документа. 18 августа США запустили крылатую ракету впервые после выхода из ракетного договора. 

8 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на действия США в отношении создания и размещения ракет.

Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, вооружение, ракеты, ДРСМД
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