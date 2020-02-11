Большинство граждан восьми стран НАТО не готовы защищать союзников в случае нападения России – исследование

Большинство жителей Болгарии, Италии, Греции, Турции, Словакии, Германии, Испании и Франции, которые являются членами НАТО, не готовы защищать союзников, если на них нападет Россия. Об этом говорится в исследовании Pew Research Center.

Большинство граждан восьми стран – членов НАТО не считают, что их страна должна защищать союзное государство, если на нее нападет Россия. Об этом свидетельствует исследование Pew Research Center, опубликованное 9 февраля.

Опрос провели в 16 из 29 стран, входящих в альянс. Вопрос звучал так: "Если Россия нападет на одну из своих соседних стран – членов НАТО, будет ли ваша страна использовать армию для защиты союзника?" Отметим, что Россия граничит с четырьмя государствами – членами НАТО: Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей.

Большинство граждан Болгарии (69%), Италии (66%), Греции (63%), Турции (55%), Словакии (55%), Германии (60%), Испании (56%) и Франции (53%) заявили, что не готовы защищать союзников. Значительное количество тех, кто против использования войск, также в Чехии (47%), Венгрии (43%) и Польше (43%). Однако большинство граждан США (60%), Канады (56%), Великобритании (55%), Литвы (51%) и Нидерландов (64%) считают, что в таком случае их армия должна стать на защиту.