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Большинство граждан восьми стран НАТО не готовы защищать союзников в случае нападения России – исследование

Большинство жителей Болгарии, Италии, Греции, Турции, Словакии, Германии, Испании и Франции, которые являются членами НАТО, не готовы защищать союзников, если на них нападет Россия. Об этом говорится в исследовании Pew Research Center.

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Треть жителей стран НАТО не готовы защищать страну-союзника в случае нападения РФ
Треть жителей стран НАТО не готовы защищать страну-союзника в случае нападения РФ
Фото: EPA

Большинство граждан восьми стран – членов НАТО не считают, что их страна должна защищать союзное государство, если на нее нападет Россия. Об этом свидетельствует исследование Pew Research Center, опубликованное 9 февраля.

Опрос провели в 16 из 29 стран, входящих в альянс. Вопрос звучал так: "Если Россия нападет на одну из своих соседних стран – членов НАТО, будет ли ваша страна использовать армию для защиты союзника?" Отметим, что Россия граничит с четырьмя государствами – членами НАТО: Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей.

Большинство граждан Болгарии (69%), Италии (66%), Греции (63%), Турции (55%), Словакии (55%), Германии (60%), Испании (56%) и Франции (53%) заявили, что не готовы защищать союзников. Значительное количество тех, кто против использования войск, также в Чехии (47%), Венгрии (43%) и Польше (43%). Однако большинство граждан США (60%), Канады (56%), Великобритании (55%), Литвы (51%) и Нидерландов (64%) считают, что в таком случае их армия должна стать на защиту.

Фото: pewresearch.org
Фото: pewresearch.org

Таким образом, в среднем половина опрошенных негативно относится к соблюдению статьи 5 устава НАТО, в которой говорится о коллективной безопасности. В ней утверждено, что нападение на одну из стран Альянса будет расцениваться как нападение на все страны Альянса.

Украина не является членом НАТО, но активизировала сотрудничество с Альянсом в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

По данным последнего соцопроса, проведенного центром "Социс", вступление Украины в НАТО поддерживают 46,2% граждан.

Теги: Россия, НАТО, война
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