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В НАТО заявили, что Россия следит за спутниками США

Генерал НАТО по трансформации Андре Ланата заявил, что теперь космос нельзя назвать безопасной средой.

Генерал НАТО Андре Ланата (справа) заявил, что Россия следит за американскими спутниками
Генерал НАТО Андре Ланата (справа) заявил, что Россия следит за американскими спутниками
Фото: EPA

Россия запустила небольшой спутник, который выследил американский космический аппарат, задействованный в разведке. Об этом 6 февраля заявил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Андре Ланата в интервью Washington Examiner.

По его словам, министерство обороны РФ напомнило трансатлантическому военному альянсу о важности космического вопроса, запустив небольшой спутник, который "недавно скорректировал свою орбиту" для того, чтобы следить за американским спутником-шпионом. Ланата отметил, что если ранее космическое пространство считалось безопасным убежищем, то теперь это не так.

Как пишет издание, новые технологии в космической отрасли представляют собой проблему для военных стратегов и дипломатов, которые пытаются определить оружие в космосе. Те же новые системы, которые могут восстанавливать один спутник, могут быть развернуты для уничтожения другого. Например, в России разработан спутник – "инспектор космических аппаратов", но американские чиновники уже год сомневаются в его истинных целях.

По словам помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет, некоторые аналитики и военные чиновники полагают, что Россия и Китай размещают космические активы возле американских спутников, чтобы нанести ущерб военным связям США и сетям GPS в условиях кризиса.

Теги: Россия, США, НАТО, космос, оружие
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