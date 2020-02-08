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В Украине построят две военные базы по стандартам НАТО – Загороднюк

По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, военные базы по стандартам Североатлантического альянса будут построены в Мариуполе Донецкой области и Северодонецке Луганской области.

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Развитие инфраструктуры Загороднюк назвал одной из главных задач новой команды Минообороны
Развитие инфраструктуры Загороднюк назвал одной из главных задач новой команды Минообороны
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины планирует построить несколько инфраструктурных объектов по стандартам Североатлантического альянса (НАТО). Об этом глава ведомства Андрей Загороднюк сообщил в интервью изданию Kyiv Post, опубликованном 6 февраля.

В частности, речь идет о строительстве военных бригадных баз в Мариуполе Донецкой области и Северодонецке Луганской области, а также бригадного городка на полигоне Широкий Лан в Николаевской области.

Последний, по словам Загороднюка, планируют достроить к концу 2020 года.

Других подробностей Загороднюк не сообщал. Развитие инфраструктуры он назвал одной из главных задач новой команды Минообороны.

Загороднюка назначили на пост министра обороны Украины 29 августа. В своей речи перед депутатами Верховной Рады он заявил, что государство необходимо "развернуть лицом" к военнослужащим.

Теги: военные, Мариуполь, Министерство обороны Украины, Северодонецк, строительство, Андрей Загороднюк, Широкий Лан
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