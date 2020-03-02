Арахамия считает, что украинскому правительству не хватает вице-премьера по обороне

В Кабинете Министров Украины следует усилить "интеграционную функцию" в сфере обороны, считает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В Украине "было бы хорошо" назначить вице-премьера по вопросам обороны. Такое мнение глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Давид Арахамия выразил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, выдержка из которого опубликована 2 марта.

"Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и так далее. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", – сказал Арахамия.

По его словам, было бы усилением правительства, если бы на такую должность нашелся "хороший человек".

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Алексея Гончарука в отставку с должности премьер-министра.

В то же время первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.