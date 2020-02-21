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Арахамия участвовал в шоу "Битва экстрасенсов"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был одним из приглашенных гостей шоу "Битва экстрасенсов", которое выходило на телеканале СТБ.

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Арахамия был участником "Битвы экстрасенсов"
Арахамия был участником "Битвы экстрасенсов"
Фото: Ельдар Сарахман / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снимался в 19-м сезоне телешоу "Битва экстрасенсов". Отрывок программы с участием Арахамии опубликовала в YouTube участница телешоу Анна Арджеванидзе.

Арджеванидзе в подписи к видео отметила, что заданием в данном выпуске было определить, кто из присутствующих является миллионером. Им оказался Арахамия.

"Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то, я вижу вашу помощь", – сказала участница шоу, обращаясь к Арахамии. Тот, в свою очередь, подтвердил, что является основателем волонтерского фонда, который собрал более 400 млн грн на помощь украинской армии.

ВИДЕО
Видео: Анна Арджеванидзе / YouTube

Речь идет о фонде "Народный проект", который был основан в 2014 году. На сайте фонда отмечается, что в проекте участвуют тысячи волонтеров и благотворителей со всей Украины и за ее пределами, а за все время деятельности было реализовано более 100 благотворительных проектов, общий бюджет которых составляет более 100 млн грн.

"Битва экстрасенсов" выходит на телеканале СТБ с 2007 года и насчитывает на данный момент 19 сезонов. Она снята по формату британского шоу Britain's Psychic Challenge. Похожие шоу также транслируются в США, Израиле, Болгарии, Азербайджане, России, Грузии и Австралии.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что программа "Битва экстрасенсов" помогла расследовать много преступлений.

Теги: Слуга народа, Битва экстрасенсов, Давид Арахамия
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