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Бородянский утверждает, что "Битва экстрасенсов" помогла расследовать "много" преступлений

Благодаря программе "Битва экстрасенсов", котрая выходит на канале СТБ, невинно осужденные люди вышли из тюрем, утверждает министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Бородянский: Шлак, не шлак, но благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел
Бородянский: Шлак, не шлак, но благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел
Фото: Міністерство культури, молоді та спорту України / Facebook

Программа "Битва экстрасенсов", которое выходит на канале СТБ, помогло расследовать много преступлений. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил в интервью hromadske, вышедшем в эфир 19 февраля. 

"Битва экстрасенсов" – это один из продуктов, который привлекал большую аудиторию. И можно по-разному оценивать – шлак, не шлак, но благодаря в том числе "Битве экстрасенсов", или только "Битве экстрасенсов", было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", – сказал он. 

Отвечая на уточняющий вопрос, министр сказал, что является "слабо верующим" человеком, но настоял, что "это случаи, которые фактически были". 

Бородянский отметил, что"Битва экстрасенсов" – не единственное шоу, которое произодит СТБ, он назвал программу "драматическим сочинением", в котором есть "часть преувеличения".

Однако он не сказал, дезинформирует ли программа зрителей, отметив, что в законопроекте о дезинформации под этим понятием рассматривают "то, что может навредить национальным интерсам".  

Бородянский стал министром культуры 29 августа. До прихода в команду президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, когда его назначили советником президента по гуманитарным вопросам, был медиаменеджером. 

Работал коммерческим директором издания “Московский комсомолец в Украине”, руководил медиаактивами “Альфа-Банка”, в частности отвечал за реализацию бизнес-проектов “Новый канал” и “Наше радио”. В 2004 году стал главой правления телеканала СТБ и проработал там до конца 2018 года. При этом последние семь лет возглавлял медиахолдинг StarLightMedia, в который входят каналы СТБ, "Новый канал" и ICTV. 

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил 17 января. Документ еще не внесен в Верховную Раду.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Теги: СТБ, StarLightMedia, Битва экстрасенсов, Владимир Бородянский, законопроект о дезинформации, дезинформация
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