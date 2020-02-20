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Юрий Романенко
Юрий Романенко

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Законопроекты "О медиа" и о дезинформации – это прямой путь к коллапсу всей страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Я специально ждал два месяца, пока кто-то из медийщиков призовет журналистов и блогеров на какую-то движуху против законопроекта Ткаченко "О медиа" и законопроекта Бородянского о дезинформации. Ноль реакции. Наша "медіаспільнота" и дальше сидит молча и думает, что их эти законопроекты не коснутся.

Кто вообще вложил в голову власти, что интернет-медиа или блогеры нуждаются в законодательном регулировании? Я очень давно занимаюсь интернетом, практически с момента возникновения украинского сегмента сети. Страдал ли я или интернет-порталы от того, что в интернете не было государственного регулирования? Нет! Наоборот, мы процветали, потому что государство к нам не лезло. Процветали, потому что везде, куда влезало наше государство, начинались проблемы. Оно в принципе не способно ни нормально регулировать, ни нормально управлять. Так что ничего хорошего из затеи пропихнуть законопроекты "О медиа" и дезинформации не выйдет.

Что касается так называемых "медиаэкспертов", которые решили поддержать инициативу государства влезть в интернет и блогерство. У нас за годы независимости столько расплодилось экспертов, которые постоянно всем советуют, что и как делать… При этом сами советчики ничего толком не создали, а только сидят на грантах от донорских организаций.

Извините, но раз вы не ничего своими ручками не создавали, значит, понятия не имеете, как работает медиарынок. Не знаете, как в очень конкурентной среде и очень сложных условиях создавать и развивать успешные проекты. Без внешнего финансирования создавать, когда американские или немецкие налогоплательщики не дают тебе денег. И олигархи не дают, как это часто бывает в Украине. Назовите хоть одного "медиаэксперта", который бы создал свое успешно работающее интернет-СМИ или портал. Столько советчиков развелось – работать некому.

Что бы я сказал фракции "Слуга народа" перед голосованием за законопроект "О медиа"? Что они будут прокляты, если нажмут кнопку "за". Я лично прокляну тех, с кем знаком во фракции монобольшинства, руки не подам, если они проголосуют за этот законопроект. При любом удобном случае буду лупить по ним из всех стволов, буду агитировать делать то же самое всех знакомых блогеров и журналистов. Почему? Потому что законопроекты "О медиа" и о дезинформации – это убийство прав и свобод, ради которых погибло столько людей на Майдане и на востоке.

Страна за свободу слова заплатила кровью. И продолжает платить огромную цену за то, чтобы иметь право свободно высказываться. Если общество лишают возможности свободно говорить, оно обречено жить в Средневековье. Что, собственно, уже происходит вокруг коронавируса и эвакуации наших граждан из Китая домой, в Украину.

Паника вокруг этого события – следствие того, что нас на протяжении последних десятилетий загоняли в Средневековье люди, вроде Бородянского, которые заполоняли телеканалы всякими "Битвами экстрасенсов" и прочей херотенью, убивающей критическое мышление и нормальный когнитивный инструментарий, который должен быть у человека. Нас годами напролет превращали в страну леммингов, и сегодня эти лемминги мечутся по всей стране, чтобы не пустить прилетевших из Китая наших несчастных граждан. Мы со стороны выглядим, как дикари. Не удивлюсь, если цивилизованный мир, глядя на наше мракобесие и Средневековье, решит нас самих изолировать, чтобы это дикарство не начало расползаться по всей Европе.

Законопроекты "О медиа" и о дезинформации фиксируют и углубляют эту ситуацию, поскольку, по сути, цементируют условия для процветания олигархических СМИ, которые всегда договорятся с государством. Договорятся потому, что само государство так и осталось олигархическим даже после прихода Зеленского. Поэтому с олигархическими СМИ ничего не случится. И с "Битвой экстрасенсов" ничего не случится. А вот таких, как я, или главного редактора "ГОРДОН" Алесю Бацман начнут загонять штрафами, сажать и выдавливать из страны за то, что мы на своих медиаресурсах не боимся критиковать и называть вещи своими именами.

Потеря критической связи с реальностью неизбежно заканчивается для страны и социума катастрофой, что многократно подтверждалось историей человечества. В любой стране, в любом социуме исчезновение критического отношения к реальности приводит не просто к перекосам и искажениям, а к коллапсу. Законопроекты "О медиа" и о дезинформации – это прямой путь к коллапсу всей страны.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: СМИ, Александр Ткаченко, Юрий Романенко, Слуга народа, Владимир Бородянский, законопроект о дезинформации, законопроект о медиа
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