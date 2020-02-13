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Шуфрич: Теоретически законопроект "О медиа" может не попасть на рассмотрение Рады в первом чтении. Особенно после отставки Богдана

"Двигателем" законопроекта "О медиа", скорее всего, был уволенный глава Офиса президента Андрей Богдан, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Шуфрич: Все хорошее в законопроекте "О медиа" нивелировано репрессивными инициативами его авторов
Шуфрич: Все хорошее в законопроекте "О медиа" нивелировано репрессивными инициативами его авторов
Фото: Пресс-служба Нестора Шуфрича / Facebook

После отставки Андрея Богдана с поста главы Офиса президента есть вероятность, что законопроект "О медиа", соавтором которого является нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, может не попасть на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Я очень негативно оцениваю законопроект "О медиа". Это не только мое мнение. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады на 12 страницах дало просто уничтожительную оценку этой инициативе. И рекомендовало вернуть этот проект закона авторам на доработку. Мы в этом случае – не главный профильный комитет, а второй, сопровождающий. И на заседании было принято решение рекомендовать парламенту принять этот законопроект в первом чтении. Это и не удивительно – двое из пяти членов комитета были соавторами этого проекта закона, еще один нардеп представлял "Слугу народа". Лично я этот законопроект не поддержал. Будет ли он вынесен на рассмотрение парламента в первом чтении – вопрос. Надеемся, что здравый смысл, ответственность перед обществом и журналистским цехом будут доминировать. И авторы этого проекта закона отзовут его на доработку", – отметил Шуфрич.

По его словам, законопроект "О медиа" размытый и содержит много незавершенных формулировок.

"Это даже не законопроект, а кодекс. Одним документом регулируются одновременно и аспекты работы в медиапространстве, и работы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Даже Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что эти два направления не могут быть в одном законе. С точки зрения законотворчества проект закона "О медиа" не лезет ни в какие рамки. Регулятор фактически получит право прекращать работу любого медийного предприятия с правом последнего обращаться в суд. Вы же понимаете, что значит для любого телеканала вылететь из эфира на несколько недель, пока будет идти судебное разбирательство. На сегодняшний день все наоборот – сам регулятор должен идти в суд, чтобы закрыть медиа. Помимо этого, в проекте закона много незавершенных формулировок. Таких, которые заканчиваются словами "…и другое". Законопроект очень размытый. Его просто нельзя принимать", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, этот законопроект не способствует работе журналистов.

"Вопрос ответственности журналистских коллективов на сегодня и так урегулирован законом. Этот же законопроект не способствует и не упрощает работу журналистов. Хотя, конечно, есть в нем и полезные вещи. Потому что многие законы, принятые еще 90-е годы, уже устарели. Но все хорошее в проекте закона "О медиа" нивелировано репрессивными инициативами его авторов. Теоретически он может не попасть на рассмотрение в первом чтении. Особенно после отставки Богдана, которого многие называли двигателем этого законопроекта. Но пока это предположение, точно станет известно в понедельник – вторник. Я думаю, этот проект закона можно доработать, привести отдельные его статьи к сегодняшним реалиям. Безусловно, нужно закрепить журналистские права за блогерами. Регламентировать их деятельность нужно с точки зрения легализации, а не ограничения прав. В законодательное поле должно быть внесено само понятие "интернет-ресурс". И нужно определиться, кем являются люди, которые там работают. В моем понимании, они журналисты", – резюмировал Шуфрич.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.

По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект "О медиа" проголосуют в нынешнем виде, произойдет "консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона "О медиа" в Украине выживут только олигархические СМИ.

Теги: СМИ, Нестор Шуфрич, Александр Ткаченко, Андрей Богдан, законопроект о медиа
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