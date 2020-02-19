Клуб читателей
ГОРДОН
 
События ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Под Офисом президента в Киеве протестуют против законопроектов о дезинформации и медиа. Фоторепортаж

Сегодня 11.41
19 февраля возле Офиса президента в Киеве проходит ряд акций протеста против изменений в законодательстве, в том числе против законопроекта "О медиа" и о дезинформации. Корреспондент издания "ГОРДОН" сообщает, что всего протестующих – до тысячи человек, есть партийные флаги. Рядом с собравшимися дежурит полиция, ее сотрудники проверяют приходящих металлоискателем. Журналистское сообщество считает, что предложенные народными депутатами нормы несут опасность введения цензуры в СМИ.
Теги: Киев, протесты, законодательство, законопроект, Офис президента Украины, законопроект о дезинформации, дезинформация, законопроект о медиа
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

ПОЛИТИКА, События, LIVE
Возле Офиса президента в Киеве проходит четыре акции протеста. Трансляция
Сегодня 10.50  
19 февраля возле Офиса президента Украины в Киеве проходит четыре акции протеста. Происходящее транслируется в Facebook партии "Европейская солидарность". Журналисты и блогеры протестуют против законопроектов "О медиа" и о дезинформации; физлица-предприниматели – против изменений в законодательстве, которые регулируют их деятельность; профсоюзы – против нового законодательства о труде; аграрии – против земельной реформы.
Котюжинская считает, что в суд на "Схемы" могут подать три стороны
ПОЛИТИКА
Если бы действовал закон "О медиа", за расследование об Омане "Радіо Свобода" и "UA:Перший" закрыли бы – Котюжинская
15 февраля, 2020 01.03
Медиаэксперт Татьяна Котюжинская на примере расследования программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший") о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Оман объяснила, чем это могло бы закончиться для обоих СМИ, если бы были приняты законы "О медиа" и о дезинформации.
Акция состоится 19 февраля в 10.00
ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА
19 февраля представители СМИ собираются пикетировать Офис президента из-за законопроекта "О медиа"
14 февраля, 2020 14.32
Журналистов, блогеров и всех неравнодушных приглашают выйти 19 февраля под стены Офиса президента, чтобы высказать свое мнение по поводу законопроекта народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко "О медиа".
Шуфрич: Все хорошее в законопроекте "О медиа" нивелировано репрессивными инициативами его авторов
ПОЛИТИКА
Шуфрич: Теоретически законопроект "О медиа" может не попасть на рассмотрение Рады в первом чтении. Особенно после отставки Богдана G
13 февраля, 2020 14.30
"Двигателем" законопроекта "О медиа", скорее всего, был уволенный глава Офиса президента Андрей Богдан, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.
Влащенко: Постоянно спрашиваю у нардепов, почему они так и не представили нам гуманитарную платформу развития страны?
ПОЛИТИКА
Влащенко: Законопроект "О медиа" и проект закона о дезинформации объединяет одно – они хотят накинуть удавку на свободную журналистику G
11 февраля, 2020 18.12
В случае принятия Верховной Радой законопроекта "О медиа" у людей, которые работают публично, у журналистов и редакций СМИ обязательно возникнут проблемы, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" телеведущая и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.
Тарута: В турборежиме делается много ошибок
ПОЛИТИКА
Тарута: Если хотим что-то качественно изменить, а не просто усилить контроль государства над медиа, необходимо говорить с журналистами G
11 февраля, 2020 13.16
Законопроект "О медиа" демонстрирует уровень и других законодательных инициатив парламентской фракции "Слуга народа", сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от "Батьківщини" Сергей Тарута.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Как лишили советского гражданства философа Александра Зиновьева
Записки бывшего подполковника КГБ: Как лишили советского гражданства философа Александра Зиновьева G
Владимир ПОПОВ
  Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться
  Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться G
Дмитрий ГОРДОН
"12 шагов" для урегулирования войны на Донбассе. Полный текст плана, представленного на Мюнхенской конференции по безопасности
"12 шагов" для урегулирования войны на Донбассе. Полный текст плана, представленного на Мюнхенской конференции по безопасности
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS