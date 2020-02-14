19 февраля представители СМИ собираются пикетировать Офис президента из-за законопроекта "О медиа"

Журналистов, блогеров и всех неравнодушных приглашают выйти 19 февраля под стены Офиса президента, чтобы высказать свое мнение по поводу законопроекта народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко "О медиа".

19 февраля под Офисом президента пройдет акция протеста против принятия закона "О медиа". Бывший народный депутат Борислав Береза и политолог Юрий Романенко призывают работников СМИ, блогеров и всех неравнодушных принять в ней участие.

"Ровно год назад у меня было 165 тыс. подписчиков. Сегодня у меня 192 тыс. подписчиков. Спасибо, что читаете. Но власти явно не нравится то, что такое количество людей меня читают. Ведь я критикую власть. Власть вообще болезненно воспринимает критику, и ее раздражают все, кто говорит и пишет о факапах власти. Поэтому власть решила закрыть рот всем несогласным. Раз и навсегда. И для этого они решили проголосовать закон "О медиа", который в случае принятия его Верховной Радой уничтожит свободу слова в Украине. Это не просто атака на все медиа, а попытка закрыть рот всем несогласным и убрать любую критику в Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. Любой пишущий в соцсетях подпадет под действия этого диктаторского закона", – написал Береза в своем Facebook.

Он сообщил, что акция состоится в 10.00.

"Если вы не придете 19 февраля, то, возможно, больше шансов у вас свободно высказываться не будет. Они хотят реализовать в Украине цензуру, как в России. Я этого не хочу. Поэтому 19 февраля я отложу все дела и приду под Офис президента, чтобы показать свое несогласие. Валерия Ильинична Новодворская когда-то сказала, что на баррикады за колбасой не ходят, на баррикады ходят за свободой. Пришло время выйти, чтоб защитить свободу слова", – добавил Береза.

Романенко в Facebook также призвал присоединиться к акции.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.

По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект "О медиа" проголосуют в нынешнем виде, произойдет "консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона "О медиа" в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января. Документ еще не внесен в Верховную Раду.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.