Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

19 февраля представители СМИ собираются пикетировать Офис президента из-за законопроекта "О медиа"

Журналистов, блогеров и всех неравнодушных приглашают выйти 19 февраля под стены Офиса президента, чтобы высказать свое мнение по поводу законопроекта народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко "О медиа".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Акция состоится 19 февраля в 10.00
Акция состоится 19 февраля в 10.00
Фото: pixabay.com

19 февраля под Офисом президента пройдет акция протеста против принятия закона "О медиа". Бывший народный депутат Борислав Береза и политолог Юрий Романенко призывают работников СМИ, блогеров и всех неравнодушных принять в ней участие.

"Ровно год назад у меня было 165 тыс. подписчиков. Сегодня у меня 192 тыс. подписчиков. Спасибо, что читаете. Но власти явно не нравится то, что такое количество людей меня читают. Ведь я критикую власть. Власть вообще болезненно воспринимает критику, и ее раздражают все, кто говорит и пишет о факапах власти. Поэтому власть решила закрыть рот всем несогласным. Раз и навсегда. И для этого они решили проголосовать закон "О медиа", который в случае принятия его Верховной Радой уничтожит свободу слова в Украине. Это не просто атака на все медиа, а попытка закрыть рот всем несогласным и убрать любую критику в Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. Любой пишущий в соцсетях подпадет под действия этого диктаторского закона", – написал Береза в своем Facebook.

Он сообщил, что акция состоится в 10.00.

"Если вы не придете 19 февраля, то, возможно, больше шансов у вас свободно высказываться не будет. Они хотят реализовать в Украине цензуру, как в России. Я этого не хочу. Поэтому 19 февраля я отложу все дела и приду под Офис президента, чтобы показать свое несогласие. Валерия Ильинична Новодворская когда-то сказала, что на баррикады за колбасой не ходят, на баррикады ходят за свободой. Пришло время выйти, чтоб защитить свободу слова", – добавил Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4074340809258661

Романенко в Facebook также призвал присоединиться к акции.

https://www.facebook.com/BannisterH/videos/2638367769822351/

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.

По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект "О медиа" проголосуют в нынешнем виде, произойдет "консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона "О медиа" в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января. Документ еще не внесен в Верховную Раду.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Теги: СМИ, Украина, Борислав Береза, пикет, Александр Ткаченко, журналисты, законопроект, Юрий Романенко, законопроект о медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Universal Music признала потерю оригинальных записей Элтона Джона, Кроу, Nirvana
Universal Music признала потерю оригинальных записей Элтона Джона, Кроу, Nirvana
  "007: Не время умирать". Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде. Видео
  "007: Не время умирать". Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде. Видео
"День влюбленных во власть". Зеленского, Порошенко, Гончарука, Богдана, Милованова, Дубинского, Авакова, Тимошенко сделали героями валентинок
"День влюбленных во власть". Зеленского, Порошенко, Гончарука, Богдана, Милованова, Дубинского, Авакова, Тимошенко сделали героями валентинок
"Приемлемое название". Лада Лузина прокомментировала возможное переименование станции "Дорогожичи" в "Бабий Яр"
"Приемлемое название". Лада Лузина прокомментировала возможное переименование станции "Дорогожичи" в "Бабий Яр"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS