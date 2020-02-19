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Возле Офиса президента в Киеве проходит четыре акции протеста. Трансляция

19 февраля возле Офиса президента Украины в Киеве проходит четыре акции протеста. Происходящее транслируется в Facebook партии "Европейская солидарность". Журналисты и блогеры протестуют против законопроектов "О медиа" и о дезинформации; физлица-предприниматели – против изменений в законодательстве, которые регулируют их деятельность; профсоюзы – против нового законодательства о труде; аграрии – против земельной реформы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Под Офисом президента протестуют в том числе против законопроектов о СМИ
Под Офисом президента протестуют в том числе против законопроектов о СМИ
Фото: Наталия Двали / Gordonua.com
видео

Видео: Європейська Солідарність / Facebook
Теги: Киев, протесты, законодательство, трансляция, журналисты, законопроект, Офис президента Украины, акции протеста, законопроект о дезинформации, дезинформация, законопроект о медиа
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