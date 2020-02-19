Возле Офиса президента в Киеве проходит четыре акции протеста. Трансляция
19 февраля возле Офиса президента Украины в Киеве проходит четыре акции протеста. Происходящее транслируется в Facebook партии "Европейская солидарность". Журналисты и блогеры протестуют против законопроектов "О медиа" и о дезинформации; физлица-предприниматели – против изменений в законодательстве, которые регулируют их деятельность; профсоюзы – против нового законодательства о труде; аграрии – против земельной реформы.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.