Если бы действовал закон "О медиа", за расследование об Омане "Радіо Свобода" и "UA:Перший" закрыли бы – Котюжинская

Медиаэксперт Татьяна Котюжинская на примере расследования программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший") о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Оман объяснила, чем это могло бы закончиться для обоих СМИ, если бы были приняты законы "О медиа" и о дезинформации.

Котюжинская считает, что в суд на "Схемы" могут подать три стороны Фото: Тетяна Котюжинська / Facebook

Расследование программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший") о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Оман могло бы привести к прекращению работы обоих СМИ, если бы был принят законопроект "О медиа".

Такое мнение глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская выразила 14 февраля в Facebook.

"Если бы действовал закон "О медиа", то Нацсовет [по телерадиовещанию] на основании ст. 97 из-за грубых нарушений онлайн-медиа "Радіо Свобода" и "UA:Перший", предусмотренных ст. 110, обратился бы с иском в Киевский окружной административный суд, а суд вынес бы по сокращенной процедуре решение об аннулировании лицензии "UA:Перший", отмене регистрации "Радіо Свобода", установил бы запрет распространения медиа "Радіо Свобода" на территории Украины. Суд допустил немедленное исполнение решения, а провайдеры аудиовизуальных сервисов, опасаясь собственной ответственности (ст. 113), уже прекратили бы предоставление услуг", – написала она.

По словам медиаэксперта, расследование также проверила бы Служба безопасности Украины на дезинформацию, если бы был принят такой законопроект.

Котюжинская отметила, что после выхода расследования "Схем" есть три потенциальных истца: защита Зеленского (может потребовать доказательств пребывания в Омане секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева), защита городского головы Харькова Геннадия Кернеса (может потребовать опровержения информации о встрече мэра с Патрушевым в Москве) и защита якобы летавшего в Москву с Кернесом Роберта Тедеева, двоюродного брата экс-нардепа Эльбруса Тедеева (может потребовать деньги за вмешательство в личную жизнь).

8 ноября 2019 года Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.

По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект "О медиа" проголосуют в нынешнем виде, произойдет "консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона "О медиа" в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил 17 января. Документ еще не внесен в Верховную Раду.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Сюжет программы "Схемы" об одновременном пребывании Патрушева и Зеленского в Омане вышел 13 февраля. По данным журналистов, Патрушев летел в Оман чартерным рейсом, и именно этот чартер оказался в распоряжении президента Украины для срочного возвращения в Киев после катастрофы украинского самолета в Иране 8 января.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал сюжет ложью и заявил, что он не содержит "ни одного объективного утверждения".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о поездке Патрушева в Оман и его встрече там с Зеленским являются враньем.