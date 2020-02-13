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Арахамия: Думаю, досрочных выборов в Раду не будет

Проводить сейчас целую предвыборную кампанию – это очень дорого, сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года
Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года
Фото: rada.gov.ua

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что досрочных выборов в Верховную Раду в Украине не будет. Об этом он сказал в интервью сайту "Страна", которое вышло 12 февраля.

"Думаю, досрочных выборов не будет. Проводить сейчас целую предвыборную кампанию – это очень дорого, и еще неизвестно, какой результат мы получим. Сейчас у нас впервые в истории есть монобольшинство. Никто сейчас не может дать 100% гарантии, что мы наберем монобольшинство снова на досрочных", – сказал Арахамия.

21 июля 2019 года в Украине прошли досрочные парламентские выборы. Согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии, партия "Слуга народа" получила 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос – 5,82%. Сейчас численность фракции "Слуги народа" – 248 нардепов.

Согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 22-го по 26 января, пятипроцентный барьер для прохождения в Раду преодолевают партии "Слуга народа" (42,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,5%), "Европейская солидарность" (9,5%) и "Батьківщина" (8,1%).

Теги: Верховная Рада, выборы, досрочные выборы, Слуга народа, Давид Арахамия
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