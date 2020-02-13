Арахамия: Думаю, досрочных выборов в Раду не будет

Проводить сейчас целую предвыборную кампанию – это очень дорого, сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что досрочных выборов в Верховную Раду в Украине не будет. Об этом он сказал в интервью сайту "Страна", которое вышло 12 февраля.

"Думаю, досрочных выборов не будет. Проводить сейчас целую предвыборную кампанию – это очень дорого, и еще неизвестно, какой результат мы получим. Сейчас у нас впервые в истории есть монобольшинство. Никто сейчас не может дать 100% гарантии, что мы наберем монобольшинство снова на досрочных", – сказал Арахамия.

21 июля 2019 года в Украине прошли досрочные парламентские выборы. Согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии, партия "Слуга народа" получила 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос – 5,82%. Сейчас численность фракции "Слуги народа" – 248 нардепов.

Согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 22-го по 26 января, пятипроцентный барьер для прохождения в Раду преодолевают партии "Слуга народа" (42,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,5%), "Европейская солидарность" (9,5%) и "Батьківщина" (8,1%).