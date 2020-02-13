Арахамия о Брагаре: Ну, сошел с ума кратковременно. Ну, назад вернется

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, он не может назвать инцидент с нардепом от этой фракции Евгением Брагарем "иначе, как тупым залетом".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Стране", которое вышло 12 февраля, заявил, что посоветовал нардепу от этой фракции Евгению Брагарю на некоторое время воздержаться от общения с медиа после скандала с пенсионеркой, которой тот посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за газ.

По словам Арахамии, он не может назвать инцидент "иначе, как тупым залетом".

"После истории с пенсионеркой и собакой я ему сказал: "Парень, если бы я был тобой, то я бы пару недель точно никуда не ходил, потому что ты стал настолько знаменитым, что нужно дать возможность медиа немножко о тебе забыть", – сказал он.

В то же время глава фракции отметил, что Брагарь не пропускает заседания Рады.

"Когда я услышал о его залете, первое, что я сделал, – посмотрел статистику его голосований. Он идеально голосует и ходит. Понял, что он хороший парень и будем смотреть. Ну, сошел с ума кратковременно. Ну, назад вернется. Я – как лев в мультике "Мадагаскар". Помните, у него все стейками были, а у меня все – кнопочки", – заявил нардеп.

По словам Арахамии, ему приходится отвечать перед Офисом президента за каждый подобный "ляп".

"Вы не представляете, как нас "песочат" в Офисе президента за каждый подобный ляп. Над нами откровенно посмеиваются "опытные депутаты". У нас сейчас говорят о собаках и переписках. А они тогда проворачивали свои коррупционные дела в тишине. А мы вшквариваемся на ровном месте, вляпываемся в такие ситуации на ровном месте... Сейчас я уже немного привык, а раньше меня это просто шокировало. Мне же по должности волей-неволей нужно вписываться за них, находить им оправдание", – добавил он.

31 января во время эфира на телеканале "112 Украина", рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат Брагарь сказал: "Если у нее есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…" Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова. Журналисты нашли ту самую пенсионерку – Любовь Колючую из села Аджамка в Кировоградской области. Женщина сообщила, что после эфира Брагарь звонил ей и извинялся.