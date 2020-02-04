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В правительстве разобрались с платежками женщины, которой депутат советовал продать собаку

В правительстве выяснили, что благодаря субсидии пенсионерка Любовь Колючая должна платить не больше 350 грн в месяц за коммунальные услуги.

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Юлия Ковалив (на фото) отметила, что пенсионерка Колючая получила монетизированную субсидию в размере больше 3,5 тыс. грн
Юлия Ковалив (на фото) отметила, что пенсионерка Колючая получила монетизированную субсидию в размере больше 3,5 тыс. грн
Фото: Yuliya Kovaliv / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с ситуацией вокруг пенсионерки Любови Колючей, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Об этом 3 февраля в эфире телеканала ICTV сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив. Видео размещено на YouTube-канале "Свобода слова на ICTV".

"Сегодня мы получили информацию о платежках, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и субсидии, которые она получает. По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше, чем 3 тыс. 500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300–350 грн в месяц за коммунальные услуги", – отметила она.

31 января во время эфира на телеканале "112 Украина", рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат Брагарь сказал: "Если у нее есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…"

Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова: "Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на щепетильные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни".

Идею нардепа высмеяли в соцсетях, в НАК "Нафтогаз" объяснили, кто имеет право на субсидию.

Журналисты нашли ту самую пенсионерку – Любовь Колючую из села Аджамка в Кировоградской области. Женщина сообщила, что после эфира Брагарь звонил ей и извинялся.

Теги: Верховная Рада, жилищно-коммунальные услуги, Юлия Ковалив, Слуга народа, Евгений Брагарь, Любовь Колючая
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