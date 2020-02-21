Арахамия о своем участии в "Битве экстрасенсов": Хотелось проверить, сколько людей ее смотрят

По словам главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, когда его пригласили в качестве гостя в телешоу "Битва экстрасенсов", он эту передачу никогда не смотрел.

Народный депутат Украины, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил 21 февраля журналистам, что снимался в 19-м сезоне телешоу "Битва экстрасенсов" из любопытства. Его брифинг транслировал телеканал ZIK.

"Я не знаю, почему это вызвало такую (реакцию. – "ГОРДОН"), это же публичная информация, открытая. Был сюжет где-то полтора или два года назад. Что меня привлекло? Любопытство... Люди позвонили, говорят: "Хотим вас пригласить как гостя в эту передачу". Я никогда эту передачу не смотрел, но мне хотелось проверить, сколько людей ее на самом деле смотрят, потому что они заявили, что это второе по популярности шоу в Украине", – рассказал он.

По словам нардепа, он снялся в программе, никого не предупреждая.

"Потом где-то несколько сотен моих друзей, которые которые бы никогда не признали, что они это смотрят, говорили, что меня видели в "Битве экстрасенсов". Чисто для того, чтобы проверить, на самом ли деле они смотрят, я тогда туда и пошел", – отметил Арахамия.

Отрывок программы с участием Арахамии в июле 2019 года опубликовала в YouTube участница телешоу Анна Арджеванидзе. В подписи к видео она отметила, что заданием в данном выпуске было определить, кто из присутствующих является миллионером. Им оказался Арахамия, в программе он был представлен под псевдонимом Давид Браун.

"Битва экстрасенсов" выходит на телеканале СТБ с 2007 года и насчитывает на данный момент 19 сезонов. Она снята по формату британского шоу Britain's Psychic Challenge. Похожие шоу также транслируются в США, Израиле, Болгарии, Азербайджане, России, Грузии и Австралии.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил в феврале 2020 года, что программа "Битва экстрасенсов" помогла расследовать много преступлений.