Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли займет около трех месяцев – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал, что планирует провести совещание с главами фракций по поводу расмотрения поправок к законопроекту о рынке земли.

Арахамия: Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты Фото: Олег Федонюк / Facebook

Парламентарии будут рассматривать поправки к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" в течении около трех месяцев. Об этом 18 февраля журналистам рассказал председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает "Укринформ".

"Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты ... Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то - 2,5-3 месяца работы парламента", – сказал Арахамия.

По мнению депутата, тысячи поправок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Батьківщина" является блокированием работы парламента.

"Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться – каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем?" – добавил Арахамия.

Он отметил, что дополнительные пленарные дни Верховной Рады – один из инструментов для ускорения рассмотрения поправок, который сейчас рассматривается.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

6 февраля Рада начала рассматривать законопроект во втором чтении. По состоянию на 18 февраля нардепы рассмотрели 483 поправки.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.