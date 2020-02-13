Арахамия рассказал, почему поправился и сколько тратит на жизнь

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отдает депутатскую зарплату на благотворительность.

Арахамия: Если не буду сейчас заниматься спортом и не сброшу до весны, будет беда Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью изданию "Страна" рассказал, что не имеет возможности ходить в спортивный зал из-за напряженного рабочего графика.

"А когда ходить? Я прихожу домой около часа ночи. В субботу стараюсь в 19–20 часов. А вот воскресенье у меня с семьей. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы я поехал на работу в воскресенье", – объяснил он.

Политик заявил, что прибавка в весе связана с неправильным питанием.

"Набрал 10 килограммов. Ем в столовке всякую хрень: сырники, блинчики. Нет никакой физической нагрузки. Если не буду сейчас заниматься спортом и не сброшу до весны, будет беда", – сказал он.

Арахамия рассказал, что для смены стиля купил себе два деловых костюма. Один из них – марки Сorneliani – в Амстердаме во время скидок. По словам политика, он обошелся в €1 тыс. Также он носит пиджак марки Philip Plain за $500.

Он тратит на жизнь, без учета бензина, $7–8 тыс. в месяц.

"Я депутатскую зарплату на благотворительность отдаю. Я живу на свои сбережения. Посмотрите мою декларацию. Я продал свою фирму за $100 млн, а моя часть составила около 25%", – объяснил он.

Арахамия, комментируя посещение главой Гостаможенной службы Украины Максимом Нефьодовым ночного клуба в Киеве, рассказал, что бывал в ночных клубах с эротическими представлениями в разных местах и разных странах. "Я молодой человек, хоть и семейный. Я был в Лас-Вегасе, там много таких шоу. Знаете, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Я что, ханжа, что ли?" – сказал он.

Арахамия отметил, что его жена спокойно относится к этому.

"Разве эротика – это плохо? У меня либеральные взгляды. Я вообще за то, чтобы это все легализировать", – добавил он.

6 февраля сайт "Страна" опубликовал видео, на котором, как утверждало издание, Нефьодов танцевал на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen. На ролике похожий на Нефьодова мужчина танцует с полуобнаженными танцовщицами.

Давид Арахамия родился 23 мая 1979 года в Сочи. Он украинский политик, предприниматель, общественный деятель и волонтер, народный депутат от партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году, в том же году возглавил партию.