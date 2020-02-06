Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Издание "Страна" утверждает, что Нефьодов расслаблялся на порновечеринке в киевском клубе

Глава Гостаможенной службы Украины Максим Нефьодов побывал на закрытой БДСМ-вечеринке в дорогом киевском клубе Queen, сообщил сайт "Страна", опубликовавший видеокадры якобы из "тайной комнаты" клуба.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
С лета 2019 года Нефьодов возглавляет таможенную службу
С лета 2019 года Нефьодов возглавляет таможенную службу
Фото: Max Nefyodov / Facebook

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов танцевал на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen. Об этом 6 февраля сообщил сайт "Страна".

"Нефьодов расслаблялся в "тайной комнате" этого клуба на вечеринке De Sad, где проходит традиционное "порношоу". Туда можно попасть по спискам, которые формируют заранее. Анонсы вечеринок публикуются в соцсетях. Часто проводят вечеринки в стиле БДСМ, когда все в латексе. Именно на такой и находится Нефьодов", – говорится в заметке.

Сайт разместил в YouTube видео, где снят похожий на Нефьодова мужчина. Он одет в костюм, рядом – полуобнаженные танцовщицы.

ВИДЕО
Видео: Страна.ua / YouTube

Queen – одно из самых дорогих заведений Киева, им владеет российский ресторанный холдинг Bulldozer Group, пишет "Страна".

Издание не указывает, кто и когда именно снял видео.

Нефьодову 35 лет, он женат.

Известен как идеолог системы государственных закупок ProZorro. В 2015–2019 годах был первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины.

Летом 2019-го выиграл конкурс на пост главы Государственной таможенной службы, 15 июля приступил к исполнению обязанностей.

Теги: Максим Нефьодов, вечеринка, Страна, порно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Ризатдинова занялась боксом
Ризатдинова занялась боксом
"Делайте это так, чтобы никто не видел". Кернес просит ЛГБТ-сообщество не пропагандировать свои отношения
"Делайте это так, чтобы никто не видел". Кернес просит ЛГБТ-сообщество не пропагандировать свои отношения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS