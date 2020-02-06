Издание "Страна" утверждает, что Нефьодов расслаблялся на порновечеринке в киевском клубе

Глава Гостаможенной службы Украины Максим Нефьодов побывал на закрытой БДСМ-вечеринке в дорогом киевском клубе Queen, сообщил сайт "Страна", опубликовавший видеокадры якобы из "тайной комнаты" клуба.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов танцевал на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen. Об этом 6 февраля сообщил сайт "Страна".

"Нефьодов расслаблялся в "тайной комнате" этого клуба на вечеринке De Sad, где проходит традиционное "порношоу". Туда можно попасть по спискам, которые формируют заранее. Анонсы вечеринок публикуются в соцсетях. Часто проводят вечеринки в стиле БДСМ, когда все в латексе. Именно на такой и находится Нефьодов", – говорится в заметке.

Сайт разместил в YouTube видео, где снят похожий на Нефьодова мужчина. Он одет в костюм, рядом – полуобнаженные танцовщицы.

ВИДЕО

Видео: Страна.ua / YouTube

Queen – одно из самых дорогих заведений Киева, им владеет российский ресторанный холдинг Bulldozer Group, пишет "Страна".

Издание не указывает, кто и когда именно снял видео.

Нефьодову 35 лет, он женат.

Известен как идеолог системы государственных закупок ProZorro. В 2015–2019 годах был первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины.

Летом 2019-го выиграл конкурс на пост главы Государственной таможенной службы, 15 июля приступил к исполнению обязанностей.