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Арахамия о ролике с якобы Нефьодовым: Меня в его танцах волнует только одно – были ли растаможены все эти аксессуары?

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, если глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов отдыхал в нерабочее время и не на государственные средства, то это "его личная ситуация с женой".

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Арахамия: Нефьодов молодой парень, и что он делал в том клубе это его личная ситуация с женой
Арахамия: Нефьодов – молодой парень, и что он делал в том клубе – это его личная ситуация с женой
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что способ проведения свободного времени вне работы – личное дело каждого человека, в том числе и главы Гостаможенной службы Украины Максима Нефьодова. Об этом Арахамия сказал в интервью "Стране", которое вышло 12 февраля, комментируя видео, где якобы Нефьодов находится на эротическом шоу в киевском клубе.

У Арахамии спросили, бывал ли он на подобных шоу.

"Вы про ночные клубы, где есть эротические представления? Бывал. В разных местах и разных странах. Я молодой человек, хоть и семейный. Я был в Лас-Вегасе, там много таких шоу. Знаете, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Я что, ханжа, что ли? А что в этом такого? Разве эротика – это плохо? У меня либеральные взгляды. Я вообще за то, чтобы это все легализировать. Нефьодов – молодой парень, и что он делал в том клубе – это его личная ситуация с женой. Если бы это было в рабочее время и за государственные деньги – другое дело. А так это выворачивание нижнего белья на публику. Меня в его танцах волнует только одно. Были ли растаможены все эти аксессуары, которые были на видео? Если ванная, ремни, свечи были завезены не контрабандным способом – вопросов нет", – сказал глава фракции. 

Он отметил, что девушки на видео – пиджейки в клубе,

"Это же законная работа, ничего такого в этом нет. Это же не проституция", – добавил депутат.

6 февраля сайт "Страна" опубликовал видео, на котором, как утверждало издание, Нефьодов танцевал на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen. На ролике похожий на Нефьодова мужчина танцует с полуобнаженными танцовщицами.

Теги: Максим Нефьодов, Давид Арахамия
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