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Арахамия о пранкере Джокере: У меня есть гипотеза, что это человек, имеющий отношение к "Слуге народа"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уважает пранкера Джокера и хочет передать ему бутылку виски.

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Арахамия: В этом государстве все Джокеры
Арахамия: В этом государстве все – Джокеры
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Стране" заявил, что позитивно относится к пранкеру Джокеру.

"Я бы и сам хотел делать что-то подобное. Я занимался социальной инженерией, а это и есть пранк в чистом виде. У меня бы хорошо получилось. В этом государстве все – Джокеры", – сказал Арахамия.

По его словам, он лично не знаком с Джокером и не общался с ним вживую.

"Это хороший парень... Я его лично не знаю. Но у меня есть гипотеза, кто это. Это один человек, не скажу кто. Но он имеет отношение к “Слуге народа”. У меня под сидением в Раде лежит бутылка виски – это для него. Мы с ним договорились, что когда встретимся, я ему ее передам. Я его уважаю. Как только эта бутылка виски пропадет, для вас это будет сигнал, что я наконец увиделся с Джокером", – сказал политик.

Пранкер Джокер завел свой Telegram-канал в октябре и с тех пор регулярно публикует там свою переписку с известными депутатами и чиновниками. Сейчас на канал подписано почти 81 тыс. пользователей. Джокер известен тем, что от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки переписывался с нардепами из фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, Михаилом Радуцким и Богданом Яременко. Также он общался с бывшим заместителем министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александрой Клитиной.

Теги: Верховная Рада, Telegram, Слуга народа, Давид Арахамия, пранкер Джокер
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