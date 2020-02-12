Арахамия: Думаю, Telegram-канал "Темный рыцарь" ведет Дубинский с несколькими друзьями

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нардеп от этой фракции Александр Дубинский "сам спалился", что ведет Telegram-канал "Темный рыцарь".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Telegram-канал "Темный рыцарь" ведет нардеп от этой фракции Александр Дубинский. Об этом он сказал в интервью изданию "Страна", которое вышло 12 февраля.

"Я думаю, что это Александр Дубинский с несколькими друзьями", – сказал он.

Журналистка спросила, ведут ли вместе с Дубинским канал нардепы от этой же фракции Максим Бужанский и Александр Куницкий.

"В какой-то момент я думал, что они все втроем, но сейчас я думаю, что Куницкий в этом не участвует. Возможно, гостевой автор – Бужанский, а основной – Дубинский", – сказал он.

Арахамия сказал, что Дубинский "один раз просто себя спалил".

"На YouTube-канале Дубинского еще не догрузился ролик, а "Темный рыцарь" его уже прокомментировал. Потом он это исправил, но было уже поздно. И еще был один момент. Историю с американским паспортом я сам им запустил. По большому секрету рассказал одному человеку. "Темному рыцарю". Потом все смотрели, где этот фейк вылезет. Тупой фотошоп", – сказал он.

В то же время Арахамия заявил, что не причастен к Telegram-каналу "Белый рыцарь".

"Мне его приписывают, тот же Дубинский. Но я несколько раз показывал им, что это не я. Теперь они думают, что его ведет связанный со мной депутат. Они не называли конкретных фамилий. "Белый рыцарь" – это какая–то коллективная попытка сбить влияние "Темного рыцаря", – сказал он.

По словам Арахамии, эта попытка не была успешной, поскольку "говно всегда продается лучше, чем какой-то конструктив".

Осенью 2019 года появился Telegram-канал "Темный рыцарь", который позиционирует себя как "Лига справедливости. Самые темные инсайды Зе-команды". На него подписано 78,5 тыс. пользователей. Арахамия заявлял, что "догадывается", кто стоит за его появлением. Арахамия признал, что часть информации, которую публикует "Темный рыцарь", соответствует действительности.

Канал "Белый рыцарь" появился в ноябре 2019 года. В описании указано, что в нем содержится "вся правда о "слугах народа" и монобольшинстве". Сейчас канал насчитывает 4278 подписчиков.