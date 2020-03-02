“Думаю, кандидатур не будет”. Арахамия прогнозирует, что премьером останется Гончарук

Руководитель фракции “Слуга народа” в парламенте Давид Арахамия заявил, что в Верховную Раду не поступали никакие заявления, свидетельствующие о возможной смене премьера. По данным СМИ, действующий глава правительства Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Глава парламентский фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Алексей Гончарук останется премьер-министром Украины. Об этом он заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” 2 марта.

“На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур”, – сказал он, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал: “Думаю, что да. По крайней мере на данный момент никакие заявления не поступали”.

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

В то же время первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

СМИ также писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Премьер опроверг эту информацию сегодня утром.