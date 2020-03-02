“Никакой трагедии нет”. Пристайко прокомментировал возможную отставку

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не говорил с президентом Владимиром Зеленским о своей отставке.

Пристайко сказал, что готов к отставке, если в его “услугах больше нет надобности” Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что готов к отставке. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом глава МИД сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве 2 марта.

“Девять месяцев назад, когда президент [Владимир] Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была договоренность, что наш разговор время от времени будет возобновляться: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Такого разговора пока не было”, – отметил он.

По словам министра, у него осталось много нереализованных планов, но он готов к отставке, если в его “услугах больше нет надобности”.

“Действительно есть достаточно информации, и это активно обсуждается… Не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленским, и если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим. Никакой трагедии здесь нет”, – заключил он.

О возможной отставке Пристайко с поста главы МИД 2 марта сообщила “Украинская правда”. По данным издания, на внеочередном заседании Верховной Рады, назначенном на 4 марта, министром иностранных дел может быть назначен действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.