Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

“Никакой трагедии нет”. Пристайко прокомментировал возможную отставку

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не говорил с президентом Владимиром Зеленским о своей отставке.

Пристайко сказал, что готов к отставке, если в его &ldquo;услугах больше нет надобности&rdquo;
Пристайко сказал, что готов к отставке, если в его “услугах больше нет надобности”
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что готов к отставке. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом глава МИД сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве 2 марта.

“Девять месяцев назад, когда президент [Владимир] Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была договоренность, что наш разговор время от времени будет возобновляться: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Такого разговора пока не было”, – отметил он.

По словам министра, у него осталось много нереализованных планов, но он готов к отставке, если в его “услугах больше нет надобности”.

“Действительно есть достаточно информации, и это активно обсуждается… Не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленским, и если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим. Никакой трагедии здесь нет”, – заключил он.

О возможной отставке Пристайко с поста главы МИД 2 марта сообщила “Украинская правда”. По данным издания, на внеочередном заседании Верховной Рады, назначенном на 4 марта, министром иностранных дел может быть назначен действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Теги: Украина, МИД, Кабинет Министров, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, отставка, Вадим Пристайко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Пустеля". Вышел клип Pianoboy. Видео
  "Пустеля". Вышел клип Pianoboy. Видео
  Руслана сняла клип и записала песни с помощью энергии ветра
  Руслана сняла клип и записала песни с помощью энергии ветра
Plus size модель Грэм сменила подгузник сыну на полу в супермаркете
Plus size модель Грэм сменила подгузник сыну на полу в супермаркете
  The Other Side. Вышел клип Тимберлейка и SZA. Видео
  The Other Side. Вышел клип Тимберлейка и SZA. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS