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Пристайко о крушении самолета МАУ в Иране: Скоро мы узнаем новости, которых ждем довольно долго

В течение ближайших дней украинские власти намерены озвучить новую информацию о расследовании крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, о расшифровке черных ящиков и выплате компенсаций семьям погибших, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Пристайко анонсировал появление новой информации в деле о крушении украинского самолета в Иране
Пристайко анонсировал появление новой информации в деле о крушении украинского самолета в Иране
Фото: EPA

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшие дни может появиться информация о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, которую "мы все ждем довольно долго". Об этом он заявил 2 марта в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Наш".

"В ближайшие дни мы ожидаем большую делегацию из Ирана, которая привезет новости, которые мы все ждем довольно долго. Думаю, в ближайшие дни мы сможем рассказать, каким образом продвигается расследование, как идет работа с черными ящиками, а также работа по вопросам компенсации", – сказал Пристайко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции, заявил 21 января Трюдо. 23 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев.

Телеканал "1+1" 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

3 февраля Резаифар заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования. 4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing.

2 марта генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что консультации с иранскими правоохранителями возобновились.

Теги: Украина, Иран, МИД Украины, Вадим Пристайко, крушение самолета МАУ в Иране
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