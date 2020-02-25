Катастрофа украинского самолета вызвала глубокое недоверие народа Ирана к режиму – оппозиционный иранский политик

В Иране растет недовольство режимом страны, протестное движение усилилось, в том числе, после крушения украинского самолета по вине Корпуса стражей исламской революции, заявил глава оппозиционной организации "Конгресс освобождения Ирана" Иман Форутан.

Катастрофа украинского пассажирского самолета в Иране доказала всему миру, что весь аппарат Исламской Республики – лжецы. Такое мнение в интервью изданию ZN.UA высказал глава оппозиционной организации "Конгресс освобождения Ирана" Иман Форутан, который проживает в США.

"Самое большое и самое важное влияние авиакатастрофы – доказательство для всего мира того, что весь аппарат Исламской Республики – лжецы. Режим отрицал наличие ядерных центрифуг в эпоху президента [Моххамада] Хатами. Но позже обнаружили заводы по обогащению урана. Были и другие примеры лжи очень разозлившей и расстроившей иранский народ. Катастрофа украинского рейса вызвала глубокое недоверие народа к режиму. Сбитие украинского самолета в воздушном пространстве Ирана российскими ракетами Корпусом стражей исламской революции весьма подозрительно и должно быть тщательно расследовано. Отказ предоставить "черный ящик" самолета международным экспертам и Boeing для проверки информации о рейсе 752 также вызвал много вопросов в иранском обществе", – отметил Форутан.

По его мнению, всякое доверие между исламским режимом и иранским народом разрушено. Оппозиционер отметил, что в Иране все сильнее становится протестное движение.

"Люди находятся в сложной ситуации с точки зрения благосостояния и минимальных требований к жизненным потребностям. Повышение на 300% цен на топливо привело к росту цен и на другие предметы первой необходимости. При этом половина экономики Ирана – организации и учреждения, руководимые иранским лидером, – освобождена от налогообложения и надзора. Коррупция и неэффективность в структуре Исламской республики также вызвали недовольство большинства людей. Мусульмане-экстремисты поставили страну на грань войны, а люди этого не хотят. Народ Ирана недоволен вмешательством и расходами иранского режима в Сирии, Ираке, Ливане, Палестине и Йемене, а также антиамериканской и антиизраильской политикой", – уверяет Форутан.

По его словам, народная позиция прямо противоречит политике иранского исламистского режима, что вызывает конфронтацию между режимом и народом.

"Верховный лидер Ирана – враг номер один для либерализма в Иране. Он неоднократно указывал в своих выступлениях, что либерализм конфликтует с исламом. Большинство иранцев считают, что режим и правительство Ирана являются своего рода шиитской версией правления ИГИЛ в Сирии и Ираке, они похожи с точки зрения фундаментализма. ИГИЛ исповедует суннитский ислам, а Исламская Республика – шиитский... Джихадистский исламский режим ни при каких обстоятельствах не примет и не усилит либерализм", – считает оппозиционер.

Он добавил, что сейчас предпринимаются важные шаги для создания единства и сближения иранских оппозиционных элит, целью которых является свержение режима аятолл ненасильственным путем.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

В Тегеране на акцию протеста 11 января вышли родственники и друзья иранцев, погибших в авиакатастрофе. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане. Митингующие в Иране требовали отставки властей.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.