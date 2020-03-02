Пристайко пошутил о переносе выхода IKEA на украинский рынок. Глава МИД Швеции напомнила о непрозрачных законах и коррупции

IKEA – это частная компания, решение о дате выхода на украинский рынок ее менеджмент примет самостоятельно, отметила глава МИД Швеции Анн Линде в ответ на реплику министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о переносе даты выхода шведской компании на украинский рынок.

Во время совместного брифинга с министром иностранных дел Швеции Анн Линде глава МИД Украины Вадим Пристайко пошутил, что не удержался и спросил коллегу, когда IKEA выйдет на украинский рынок. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Наш".

"У нас был всего час на переговоры, но мы успели обсудить, прежде всего, вопросы нашего двухстороннего политического диалога… Мы рады отметить, что у нас прекрасное взаимопонимание и взаимодействие на международной арене. Нас объединяют достижения, хорошие торгово-экономические отношения (почти €0,5 млрд в год). Нас также объединяют трагедии, такие как [крушение] нашего самолета в Иране. Еще одним важным для нас аспектом, с учетом войны на востоке Украины, является то, что в следующем году Швеция будет председательствовать в ОБСЕ. Безусловно, я не мог удержаться и не спросить, когда наконец-то IKEA придет в Украину", – сказал Пристайко (после этого он рассмеялся и передал слово Линде).

"Это правда, что министр Пристайко спросил меня об IKEA… Конечно же, IKEA – это частная компания, поэтому они будут принимать решение [о выходе на украинский рынок] самостоятельно, но как бывший министр торговли я могу сказать министру [Пристайко], что для этого нужны более прозрачное и понятное законодательство, а также более решительные шаги правительства для преодоления коррупции. Мы знаем, что в Украине проводится антикоррупционная реформа, и мы ценим эту работу", – сказала шведский министр.

Шведская ІКЕА – одна из крупнейших мировых торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

Весной 2017 года компания заявила о намерении в течение двух лет выйти на украинский рынок. Впоследствии планы о сроках открытия магазина в Киеве, а также уровне представительства IKEA в Украине несколько раз менялись. На данный момент вопрос о дате выхода шведской компании на украинский рынок остается открытым.